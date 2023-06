Le nouveau casque de réalité mixte d’Apple renforce notre confiance

Club holding Apple (AAPL) a dévoilé lundi son casque de réalité mixte tant attendu, connu sous le nom d’Apple Vision Pro, étendant l’écosystème matériel et logiciel inégalé du géant de la technologie dans un nouveau domaine informatique. Le casque haut de gamme, au prix de 3 499 $ et disponible au début de l’année prochaine, n’est peut-être pas un contributeur majeur au succès financier d’Apple dans l’immédiat – mais ce n’est pas une raison pour se débarrasser du stock. Apple reste une entreprise à posséder sur le long terme. Néanmoins, les actions d’Apple ont baissé dans les échanges de l’après-midi lundi, après avoir atteint un niveau record plus tôt dans la session avant sa conférence annuelle des développeurs mondiaux. Historiquement, Apple a tendance à sous-performer le marqueur plus large le jour de la WWDC, selon Morgan Stanley. L’action a clôturé lundi en baisse de 0,76 %, à 179,58 $ par action. Bien sûr, certains investisseurs peuvent ne pas être séduits par le Vision Pro. Mais toute déception doit être placée dans le contexte approprié, à savoir qu’il ne s’agit que d’un produit de première génération. Après tout, en 2007, la première édition de l’iPhone a laissé certains critiques techniques en redemander. Avance rapide de 16 ans, et l’iPhone est le cœur d’une entreprise d’une valeur de 2,8 billions de dollars, avec un écosystème beaucoup plus mature que ce qui existait lorsque le regretté co-fondateur Steve Jobs a présenté le smartphone pour la première fois au monde. Bien qu’il soit trop tôt pour dire si le Vision Pro sera le prochain iPhone, il semble être un produit conforme à la philosophie de l’écosystème de produits d’Apple. Apple présente le Vision Pro comme un nouveau type d’ordinateur qui allie « de manière transparente » les mondes numérique et physique, a déclaré lundi le PDG Tim Cook. Cook a déclaré que le Vision Pro amène l’entreprise dans le monde de l’informatique spatiale. Les porteurs de Vision Pro contrôlent le casque en utilisant leurs yeux pour faire défiler, leurs mains pour cliquer sur les applications et leur voix pour taper et rechercher. Apple a déclaré que des centaines de milliers d’applications iPhone et iPad seront compatibles avec le Vision Pro dès le départ. Vision Pro – le premier nouveau matériel majeur d’Apple depuis l’Apple Watch en 2014 – rejoint un domaine naissant de casques de réalité mixte et virtuelle. Les produits déjà sur le marché incluent les produits Quest de Meta Platforms (META) et la PlayStation VR2 de Sony. Meta, une holding du Club, a lancé vendredi son casque Quest 3, qui débutera à 499 $. « C’est le premier produit Apple que vous regardez et non », a déclaré Cook lors de la présentation préenregistrée. Bob Iger, PDG de Club holding Disney (DIS), a également fait une apparition pour annoncer que son service phare de streaming, Disney+, sera disponible sur Vision Pro dès sa création. En plus d’un objectif de divertissement qui comprend également les jeux vidéo, Apple a positionné le Vision Pro comme une extension de l’écran de l’ordinateur. La société a déclaré que Vision Pro peut être utilisé avec un Mac pour créer essentiellement un écran beaucoup plus grand et plus immersif qui remplace le besoin de plusieurs moniteurs physiques. Apple a déclaré que les aspects techniques de Vision Pro incluent un écran qui contient plus de pixels par pouce qu’un téléviseur 4K, ce qui permet des images en super haute définition. Le casque est également doté d’une technologie de suivi oculaire et d’un système d’identification optique, qui est essentiellement l’équivalent de la reconnaissance faciale pour les yeux. Les caméras à l’avant du casque permettent à l’utilisateur de savoir où il se trouve physiquement dans le monde réel. Ces caméras, couplées à cinq capteurs et six microphones, permettent également de contrôler l’appareil uniquement avec les yeux, les mains et la voix. Aucun autre périphérique d’entrée, tel qu’un contrôleur physique, n’est requis. Parmi les autres nouveaux produits annoncés lundi, citons un MacBook Air 15 pouces alimenté par sa puce M2 personnalisée. Conclusion Plus important que tout ce qui a été annoncé lundi, nous avons enfin un aperçu de la vision d’Apple pour cette plate-forme informatique de nouvelle génération. Après de nombreuses années de rumeurs et de couverture sur les blogs technologiques, il n’a pas déçu. Le produit est maintenant entre les mains des développeurs, qui peuvent commencer à expérimenter et à développer le logiciel qui devrait, espérons-le, élargir l’attrait du casque pour davantage de consommateurs. Il est trop tôt pour dire où en sera l’activité des casques d’Apple dans cinq ou dix ans. Mais ça va pour le moment car la présentation d’Apple lundi est la scène d’ouverture de Vision Pro, pas le générique final. En plus d’un écosystème d’applications qui évoluera avec le temps, nous nous attendons à ce qu’Apple propose à terme des casques plus abordables qui augmentent l’accessibilité. En fin de compte, nous pensons que nous envisageons un nouveau composant important de l’écosystème Apple et restons très enthousiastes à l’idée de la décennie à venir de l’entreprise. C’est pourquoi nous réaffirmons à nouveau que les actions Apple doivent être détenues et non échangées. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, DIS, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors d’un événement spécial Apple à l’Apple Park de Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022. – Apple devrait dévoiler le nouvel iPhone 14. (Photo de Brittany Hosea-Small / AFP) (Photo de BRITTANY HOSEA- PETIT/AFP via Getty Images) Bretagne Osée-petite | AFP | Getty Images