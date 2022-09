Le nouveau casque de jeu à 100 $ de Corsair ajoute le sans fil pour PC et PlayStation

Le dernier casque de jeu sans fil de Corsair, le HS55 Wireless Core, est essentiellement l’analogique HS55 sans fils : c’est le même casque et micro, mais avec un dongle 2,4 GHz compatible avec PC et PS4/PS5, et prise en charge Bluetooth. Il en coûte 100 $ (100 £, 169 AU $).

Le Bluetooth le propulse un peu au-dessus des concurrents à prix similaire tels que la dernière génération ou , qui ne l’offrent pas, mais le HS55 Wireless Core n’a pas la capacité de fonctionner en filaire. Il se charge simplement via USB.

Disponible à partir de mardi, le casque sera une exclusivité Target en Amérique du Nord et disponible via Amazon dans l’UE ; cela n’empêche pas Corsair de vendre un modèle presque identique sous un nom légèrement différent via d’autres points de vente à un moment donné.

Il ne fournit pas une capacité Bluetooth aussi complète que les modèles plus chers comme le SteelSeries Arctis Nova 7, cependant, ce qui est quelque peu typique de sa classe. La limitation la plus notable est que vous ne pouvez pas utiliser le dongle RF sans fil et Bluetooth simultanément, sauf pour prendre et raccrocher des appels. Vous sautez entre eux via un bouton dédié.

L’absence de connexion analogique peut être encore plus pénible pour certains. Mais si vous êtes une personne comme moi – j’utilise Bluetooth avec mon iPhone et mon iPad, et RF avec mon PC, rarement les deux en même temps – c’est un compromis raisonnable pour économiser de l’argent.

Autres fonctionnalités pertinentes :

Commandes de préréglage du volume, de la sourdine, de l’effet local et de l’égaliseur sur l’oreille

Portée nominale du signal de 50 pieds (15 mètres)

Pèse 9,4 onces (266 grammes)

Batterie conçue pour 24 heures, avec une charge de 15 minutes offrant 6 heures

Sinon, les spécifications audio et micro et la conception sont les mêmes que celles du HS55.

J’ai pu faire quelques tests légers dessus jusqu’à présent, assez pour savoir qu’il est un peu plus serré que je ne le souhaiterais, mais généralement confortable. Et ça sonnait bien, du moins dans Le culte de l’agneau. Je vais continuer à l’exécuter à travers mon ensemble complet de tests au cours des prochains jours.