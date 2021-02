Le nouveau capteur OV50A d’OmniVision a une couverture de mise au point automatique à détection de phase à 100%

OmniVision a dévoilé son premier capteur de caméra avec une couverture de détection de phase à 100%. Il utilise la technologie Quad Phase Detection (QPD) où tous les pixels (par groupes de 2 x 2) sont utilisés pour la détection de mise au point. Ceci est similaire au système d’objectifs sur puce 2 x 2 de Sony et pourrait s’avérer supérieur à la technologie Dual Pixel utilisée par Samsung (ce capteur veut clairement prendre le ISOCELL GN1).

QPD permet une mise au point automatique plus rapide, en particulier dans l’obscurité. Il améliore également les calculs de distance (le bokeh et les effets similaires seront donc plus précis). La puce est dotée d’un matériel embarqué pour effectuer une recomposition du réseau de filtres couleur QPD, ce qui, selon OmniVision, se traduit par une meilleure qualité d’image.

Le capteur OV50A a un format optique 1 / 1,55 ”et des pixels de 1,0 µm. Ceux-ci peuvent être regroupés en pixels équivalents à 2,0 µm, ce qui multiplie par quatre la sensibilité. Il peut produire des photos de 12,5 MP et des vidéos 4K dans ce mode.

Le capteur est destiné à être utilisé dans les caméras primaires et ultra-larges. Pourtant, il peut faire un zoom de recadrage numérique 2x avec une sortie de 12,5 MP. Il peut enregistrer des vidéos 8K à 30 ips avec autofocus QPD actif, 4K jusqu’à 90 ips et dispose également de modes de ralenti (240 ips à 1080p et 480 ips à 720p).

La qualité d’image est également améliorée par le gain de conversion sélectif – le mode de gain de conversion élevé est utilisé pour la prise de vue en basse lumière et à faible bruit tandis que le mode de gain de conversion faible est utilisé dans des conditions lumineuses. Le HDR échelonné à 2 et 3 expositions est également pris en charge avec une sortie RAW RVB 10 bits.

Des échantillons de capteurs OV50A seront envoyés aux fabricants au deuxième trimestre.

