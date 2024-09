Le nouveau camion postal tant attendu de l’USPS fait ses débuts et reçoit des critiques élogieuses de la part des transporteurs

ATHÈNES, Géorgie — Les nouveaux véhicules de livraison de la Poste ne vont pas gagner un concours de beauté. Ils sont hauts et disgracieux. Les pare-brise sont immenses. Leurs capots ressemblent à un bec de canard. Leurs pare-chocs sont énormes.

« On voit bien que (les designers) n’avaient pas l’apparence en tête », a déclaré Avis Stonum, employée de la poste.

Outre son apparence étrange, la première poignée de véhicules de livraison de nouvelle génération qui ont été mis en service sur les routes postales en août à Athènes reçoivent des critiques élogieuses de la part des facteurs habitués à des véhicules plus anciens et grincheux, dépourvus de dispositifs de sécurité modernes et susceptibles de tomber en panne, voire de prendre feu.

Quelques années après le lancement initial, la flotte sera passée à 60 000 véhicules, la plupart étant des modèles électriques, servant de principal camion de livraison du service postal du Maine à Hawaï.

Une fois entièrement déployés, ils représenteront l’un des signes les plus visibles de l’agence Transformation sur 10 ans et 40 milliards de dollars dirigé par le ministre des Postes, Louis DeJoy, qui rénove également les installations vieillissantes, réorganise le réseau de traitement et de transport et met en place d’autres changements.

Les véhicules postaux actuels — le Grumman Long Life Vehicle, datant de 1987 — ont fait honneur à leur nom, dépassant leur durée de vie prévue de 25 ans. Mais il est grand temps de les remplacer.

Bruyants et peu économes en carburant (9 mpg), les Grumman sont coûteux à entretenir. Ils sont brûlants en été, avec seulement un ventilateur électrique à l’ancienne pour faire circuler l’air. Ils sont équipés de rétroviseurs qui, lorsqu’ils sont parfaitement alignés, permettent au conducteur de voir autour du véhicule, mais ces rétroviseurs sont constamment désalignés. Fait alarmant, près de 100 de ces véhicules ont pris feu l’année dernière, mettant en danger les transporteurs et le service postal.

Les nouveaux camions sont construits dans un souci de confort, de sécurité et d’utilité, par Oshkosh Defense en Caroline du Sud.

Même les facteurs de grande taille peuvent se lever sans se cogner la tête et marcher d’avant en arrière pour récupérer les colis. Pour plus de sécurité, ils sont équipés d’airbags, de caméras à 360 degrés, d’un système de surveillance des angles morts, de capteurs de collision et de freins antiblocage, qui manquent tous sur les Grumman.

Les nouveaux camions sont également dotés d’une fonctionnalité qui est devenue courante dans la plupart des voitures il y a plus de six décennies : la climatisation. Et c’est essentiel pour les conducteurs du Deep South, du désert du Sud-Ouest et d’autres régions où les étés sont torrides.

« Je vous promets que c’était comme si le paradis me soufflait au visage », a déclaré Stonum à propos de sa première expérience de travail dans un camion climatisé.

Richard Burton, un autre chauffeur, a déclaré qu’il appréciait la plus grande surface de chargement, qui peut accueillir des colis plus volumineux, et le fait de pouvoir se tenir debout et de ne pas avoir à s’accroupir, ce qui l’aidait à éviter les maux de dos. Les anciens camions avaient également tendance à tomber en panne dans la circulation, a-t-il ajouté.

Brian Renfroe, président de la National Letter Carriers Association, a déclaré que les membres du syndicat étaient enthousiastes à propos des nouveaux véhicules, tout comme ils l’étaient lorsque les Grummans ont marqué un bond en avant par rapport aux véhicules précédents, les Jeeps à l’ancienne. Il a attribué à DeJoy le mérite d’avoir apporté un sentiment d’urgence pour les mettre en production.

« Nous sommes ravis d’être maintenant au point où ils commencent à envahir les rues », a déclaré Renfroe.

Le processus a démarré de manière difficile.

Les écologistes ont été scandalisés lorsque DeJoy a annoncé que 90 % des véhicules de nouvelle génération de la première commande seraient alimentés à l’essence. Des poursuites ont été intentées exigeant que le service postal électrifie davantage sa flotte de plus de 200 000 véhicules afin de réduire les émissions de gaz d’échappement.

« Tout le monde est devenu fou », a déclaré DeJoy.

Le problème, selon Dejoy, n’est pas qu’il ne voulait pas de véhicules électriques. Le coût des véhicules, aggravé par les coûts d’installation de milliers de bornes de recharge et de modernisation du service électrique, les rendait inabordables à un moment où l’agence enregistrait d’importants déficits d’exploitation chaque trimestre.

Il a trouvé un moyen d’augmenter encore le nombre de véhicules électriques lorsqu’il a rencontré le principal conseiller environnemental du président Joe Biden, John Podesta. Cela a conduit à un accord dans lequel Le gouvernement a fourni 3 milliards de dollars au service postal, dont une partie sera destinée aux bornes de recharge électrique.

En décembre 2022, DeJoy a annoncé que le service postal allait acheter 106 000 véhicules d’ici 2028. Cela comprenait 60 000 véhicules de nouvelle génération, dont 45 000 modèles électriques, ainsi que 21 000 autres véhicules électriques. Il s’est engagé à passer au tout électrique pour les nouveaux achats à partir de 2026.

« Alors que la crise climatique est à nos portes, l’électrification de la plus grande flotte du gouvernement américain apportera le progrès que nous attendions », a déclaré Katherine García du Sierra Club, qui a poursuivi le service postal avant sa décision d’augmenter le volume des achats de véhicules électriques.

Entre les véhicules électriques, la réduction des émissions de gaz d’échappement grâce aux itinéraires de courrier optimisés et d’autres changements, l’agence anticipe réduire les émissions de carbone de 40 % d’ici 2030a déclaré DeJoy. Les modifications apportées aux itinéraires permettront également d’économiser de l’argent.

Cet été, les combats environnementaux du service postal ont pris un tournant décisif lorsque la Maison Blanche lui a décerné le Presidential Federal Sustainability Award, marquant la fin d’un « voyage intéressant », a déclaré DeJoy.

Cet honneur est un signe de la capacité de l’agence à résoudre des problèmes complexes, qu’ils soient opérationnels, financiers, techniques, politiques ou de nature publique, a-t-il déclaré.

« Il faut aller de l’avant, dit-il. Il faut continuer à avancer. »

___

Sharp a fait son reportage depuis Portland, dans le Maine.