Le nouveau cadre pour les stades de Parkinson est basé sur la biologie de la maladie

Dirigé par le Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF), un groupe international de patients, de chercheurs et de leaders de l’industrie, a proposé un cadre pour définir et classer la maladie de Parkinson en fonction de sa biologie sous-jacente plutôt que des symptômes caractéristiques de la maladie.

Appelé système de classification intégré de la maladie neuronale alpha-synucléine (NSD-ISS), le cadre proposé serait également pertinent pour d’autres maladies marquées par une accumulation anormale de la protéine alpha-synucléine, telles que la démence à corps de Lewy.

« Nous proposons que, étant donné les progrès des biomarqueurs permettant une détection précise des pathologies [alpha]-synucléine (c’est-à-dire mal repliée et agrégée)… il est temps de redéfinir la maladie de Parkinson et la démence avec des corps de Lewy comme neurones [alpha]-maladie de la synucléine plutôt que comme syndromes cliniques », ont écrit les scientifiques.

Bien qu’en cours de perfectionnement, les scientifiques estiment qu’en offrant un outil standardisé et partagé destiné aux chercheurs et à l’industrie, le NSD-ISS pourrait à terme accélérer le développement de thérapies et faciliter les essais cliniques pour la prévention des maladies.

lecture recommandée

Les progrès dans les tests de biomarqueurs soutiennent une nouvelle vision des stades de la maladie de Parkinson

“Ce nouveau cadre de recherche promet de transformer la conception des essais cliniques telle que nous la connaissons”, a déclaré Diane Stephenson, PhD, directrice exécutive du Critical Path for Parkinson’s Consortium au Critical Path Institute et auteur de l’étude. communiqué de presse du MJFFqui a soutenu les travaux.

“C’est ainsi que le domaine pourra réaliser de manière significative et tangible des essais de médicaments et des traitements plus intelligents et plus rapides, capables de ralentir ou d’arrêter la progression de la maladie”, a ajouté Stephenson.

Le cadre a été décrit dans l’exposé de position : «Une définition biologique de la maladie neuronale à l’α-synucléine : vers un système de stadification intégré pour la recherche,” Publié dans La neurologie du Lancet.

Aux premiers stades de la maladie de Parkinson, une version mal repliée et toxique de la protéine alpha-synucléine s’accumule dans les cellules nerveuses (neurones). Ces amas ou agrégats de protéines commencent à se former des années avant que les symptômes ne soient évidents.

Au fil du temps, ils entraînent la mort et le dysfonctionnement des neurones qui produisent de la dopamine, une importante molécule de signalisation cérébrale.

Malgré ces fondements biologiques connus, la maladie de Parkinson et ses stades sont actuellement définis par la présentation clinique, comme la présence de symptômes moteurs. Cela est dû en partie au fait que jusqu’à récemment, il n’existait aucun moyen fiable de mesurer la présence d’alpha-synucléine anormale dans le système nerveux d’une personne vivante.

L’année dernière, le MJFF a validé le test d’amplification des graines d’alpha-synucléine (aSyn-SAA), un test qui détecte avec précision la protéine toxique dans le liquide céphalo-rachidien – le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière – chez les patients, y compris ceux sans moteur manifeste. symptômes.

Avec ces progrès, les scientifiques ont commencé à réclamer une manière plus objective de définir la maladie de Parkinson et ses stades. basé sur des marqueurs biologiques comme l’alpha-synucléine et la perte de dopamine.

Travail de proposition d’experts, dont des patients, sur six continents

MJFF a répondu en coordonnant un groupe de travail international pour développer un cadre pour la stadification biologique de la maladie. Ce groupe comprenait des neuroscientifiques et d’autres experts cliniques, des sponsors industriels, des organisations à but non lucratif, des autorités réglementaires et des représentants de patients – au total, plus de 550 personnes et organisations réparties sur six continents.

Le résultat est le système NSD-ISS proposé, basé sur les stades de la maladie allant de zéro à six.

En bref, les lignes directrices NSD-ISS indiquent que, pour la plupart des patients, les premiers stades de la maladie (0-1) sont caractérisés par la présence d’alpha-synucléine agrégée, évaluée par le test aSyn-SAA, suivie par des problèmes dans les neurones dopaminergiques, mesurés via un test d’imagerie appelé DaTScan.

À des stades ultérieurs, les patients commencent à développer des symptômes de maladie motrice et non motrice qui contribuent à aggraver progressivement les déficiences fonctionnelles. Au stade 6, les patients présentent de graves déficiences et ne sont plus indépendants dans leurs activités quotidiennes.

Les experts estiment qu’une définition uniforme des stades de la maladie de Parkinson permettra une évaluation et une comparaison plus objectives des recherches en laboratoire et des conceptions d’essais cliniques, ainsi que des résultats des essais, contribuant ainsi au développement de thérapies pour les patients à chaque stade de la maladie.

« Notre espoir commun est que ce nouveau cadre favorisera l’innovation dans le développement clinique, rendant les essais plus efficaces et rationalisant l’examen réglementaire », a déclaré Tanya Simuni, MD, professeur de neurologie, directrice du Centre des troubles du mouvement de la maladie de Parkinson à l’Université Northwestern, et l’auteur principal de l’étude.

« En bref, le NSD-ISS est un accélérateur de recherche. Et cela devrait évoluer. … Dans dix ans, nous espérons que nous regarderons en arrière et dirons que ce cadre a été la clé qui a finalement ouvert la porte aux traitements de nouvelle génération pour la maladie de Parkinson », a ajouté Simuni.

Comme il s’agit d’une version initiale, le cadre NSD-ISS « est destiné uniquement à la recherche », et non aux soins cliniques de routine, ont écrit les scientifiques.

Ils ont exhorté la communauté des chercheurs à travailler ensemble pour fournir des données permettant de tester pleinement le système.

Les données utilisées pour développer le cadre provenaient en grande partie du MJFF Initiative sur les marqueurs de progression de la maladie de Parkinson (PPMI), une vaste étude internationale qui a également servi à développer le test aSyn-SAA. PPMI est pris en charge par Aligner la science sur la maladie de Parkinsondes dizaines d’entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et des milliers de donateurs individuels.