Le nouveau cadeau de Kendall Jenner comprend un clin d’œil à Devin Booker

Premier officiel Instagram, puis officiel mondial de la mode.

Tel semble être le cas pour Kendall Jenner et Devin Booker, un couple qui a déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois en avril 2020. Près d’un an plus tard, ils ont finalement officialisé les choses sur Instagram en l’honneur de la Saint-Valentin avec d’adorables photos d’eux ensemble sur chacune de leurs histoires Instagram.

Maintenant, l’industrie de Jenner en a pris note, comme en témoigne un récent cadeau de Louis Vuitton. Dans une photo que Jenner a partagée sur son histoire Instagram, la top-modèle a reçu un étui de poche Louis Vuitton transparent avec deux arrangements de roses à l’intérieur. Mais c’est ce qui était monogrammé sur la poignée du boîtier qui retiendra votre attention: « KJ + DB » … pour Kendall Jenner et Devin Booker, bien sûr.

Le cadeau était également accompagné d’une enveloppe. Alors que les fans pensent que c’était un cadeau de la Saint-Valentin, il est possible que ce soit aussi une invitation au défilé du 9 mars de Louis Vuitton alors que le mois de la mode bat son plein. Alors que nous sommes en plein milieu de la Fashion Week de New York, la Fashion Week de Londres commence et la Fashion Week de Paris commence le 1er mars.