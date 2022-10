Le nouveau cachet du héros de guerre du Manitoba témoigne de sa résilience et de sa force : le chef Brokenhead

Postes Canada a dévoilé un nouveau timbre rendant hommage à un héros de guerre des Premières Nations né au Manitoba, le Sgt. Tommy Prince.

Une cérémonie a eu lieu lundi au Musée canadien pour les droits de la personne pour dévoiler le timbre et commémorer l’homme qui était membre de la nation Brokenhead Ojibway, à environ 65 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

“On se souvient de lui pour sa résilience et sa force, et son combat pour l’égalité des droits des Autochtones… C’est un grand honneur de pouvoir raconter la belle histoire du sergent Tommy Prince”, a déclaré l’actuel chef de Brokenhead, Gordon Bluesky.

Prince a reçu 11 médailles pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, faisant de lui le vétéran autochtone le plus décoré de ces guerres.

En 1944, pendant son service pendant la Seconde Guerre mondiale, Prince a enduré une randonnée exténuante à travers un terrain accidenté pour localiser un camp ennemi, voyageant sans nourriture ni eau pendant 72 heures.

sergent. Tommy Prince est l’ancien combattant des Premières nations le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. (Archives du Manitoba)

De retour au camp allié, il ramène la brigade au camp allemand, entraînant la capture de plus de 1 000 soldats.

“Cela montre son dévouement et sa volonté … Pensez à ce qu’il a fallu pour faire cela en tant qu’individu”, a déclaré Bluesky lors de la cérémonie.

Le chef veut voir l’histoire du héros de guerre décoré capturée sur grand écran et connue de tous à travers le monde.

“J’ai regardé Hollywood et j’ai vu tous ces Superman 14 et Spider-Man 8, et ainsi de suite, et je pense juste, quand vont-ils commencer à raconter de vraies histoires sur des gens comme le Sgt. Tommy Prince “, a déclaré Bluesky.

De retour de la guerre une autre bataille

À son retour, les politiques fédérales racistes signifiaient que lui et des milliers d’autres anciens combattants autochtones se voyaient refuser bon nombre des avantages accordés aux autres anciens combattants.

Lorsque Prince est mort en 1977, il était sans abri.

Son fils, Tommy Prince Jr., a aidé à dévoiler le timbre lundi, aux côtés de John Williams, directeur des communications, de la stratégie et de l’engagement externe de Postes Canada.

Il présente Prince dans son uniforme de la guerre de Corée avec des aurores boréales en arrière-plan.

“Je voudrais juste vous remercier d’avoir honoré mon père décédé”, a déclaré Prince Jr. lors de la cérémonie.

Il se souvient de son défunt père comme d’un homme généreux et drôle, malgré les défis auxquels il a dû faire face après son service militaire.

“S’il avait un dollar dans sa poche et que vous en aviez plus besoin que lui, il vous le donnerait volontiers. C’était un homme aimant et attentionné. Il aimait faire rire les gens. Il aimait être un farceur”, a déclaré Prince. dit Jr.

Prince a appelé le racisme quand il l’a vu, préconisant l’abolition de la Loi sur les Indiens et au nom des droits des Autochtones.

Le timbre sera officiellement émis le 28 octobre.