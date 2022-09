Asus a dévoilé une nouvelle tablette convertible Windows-on-ARM, l’ExpertBook B3 Detachable. Comme son nom l’indique, il peut être utilisé avec ou sans clavier amovible. De plus, l’étui de protection a une béquille qui peut maintenir l’ardoise en orientation paysage ou portrait.













Asus ExpertBook B3 Détachable

Asus le présente comme le “premier ordinateur portable Windows alimenté par la plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2 avec stylet en garage”. Il y a beaucoup à déballer ici. Tout d’abord, oui, cela est basé sur le chipset 7c Gen 2 de milieu de gamme.

Ceci est destiné à l’étude à distance et au travail à distance ou à être sur le sol dans une usine de fabrication ou un magasin de détail. Être léger (590 g / 1,3 lb sans le boîtier) et avoir une longue durée de vie de la batterie – jusqu’à 21 heures – sont plus importants que les performances brutes.













Cette ardoise est destinée au travail à distance ou à l’éducation ou à l’aide dans les usines et les magasins de détail

Le “stylet de garage” peut être rangé à l’intérieur de la tablette au lieu de le faire pendre sur le côté avec une fixation magnétique. Le stylet est actif, mais il ne lui faut que 15 secondes pour se recharger et il est prêt pour 45 minutes d’utilisation. Le stylet est vendu séparément.

Pour l’apprentissage ou le travail à distance, des compétences avancées en appels vidéo sont essentielles. L’Asus ExpertBook B3 détachable est doté d’une technologie de suppression du bruit AI pour l’audio, d’une réduction du bruit pour la caméra frontale 5MP (au cas où vous n’auriez pas un bon éclairage à la maison) et d’une touche de sourdine pratique sur le clavier en option. Il y a aussi un appareil photo 13MP à l’arrière si vous avez besoin de prendre une photo de quelque chose.













Annulation du bruit pour l’audio • Réduction du bruit pour la vidéo • Appareil photo 13MP • Bouton muet sur le clavier

En parlant de clavier, contrairement aux claviers détachables typiques, celui-ci ne repose pas à plat : sa conception ErgoLift le maintient à un angle confortable pour la frappe. Le clavier est toujours résistant et possède un revêtement antibactérien. Il a une course de clé de 1,5 mm et un trackpad.

L’Asus ExpertWidget vous permettra de créer des raccourcis clavier personnalisés à l’aide de la touche Fn et des touches numériques 1 à 4. Cela sera pratique pour les actions que vous effectuez à plusieurs reprises tout au long de la journée. Notez que le clavier et même l’étui de protection avec les doubles béquilles sont en option.

L’ExpertBook B3 détachable a une cote MIL-STD-810H. L’un des tests consiste à placer un poids de 28 kg (62 lb) à l’arrière sans endommager le panneau LCD. La tablette a été testée en chute (18 fois à 40g) et en vibration (10-500Hz pendant 60 minutes), tolère une humidité élevée (95%) et des températures extrêmes (-37°C à 46°C, -34,6 à 115 °F).

Le chipset Snapdragon 7c Gen 2 peut être associé à 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4, le stockage est de 128 Go eMMC. La connectivité embarquée comprend un USB-C (avec sortie vidéo et prise en charge de la charge), une prise audio combo 3,5 mm, Wi-Fi 5 (ac, 2×2) et Bluetooth 5.1.

L’écran LCD de 10,5 pouces a une résolution de 1 920 x 1 200 pixels (16:10) et atteint 320 nits. Il peut restituer une large gamme de couleurs avec une couverture sRGB de 121 %.

La tablette est alimentée par une batterie Li-ion de 38 Wh, qui prend en charge une charge de 45 W à l’aide de l’adaptateur inclus et peut durer jusqu’à 21 heures d’utilisation. Asus commercialise des versions de cette ardoise avec Windows 11 Pro, Windows 11 Famille en Mode S et Windows 11 Pro Education.

L’Asus ExpertBook B3 détachable commence à 600 $ et est déjà disponible sur Meilleur achat aux Etats-Unis.

