Le nouveau cabinet UCP de l’Alberta devra diriger le premier ministre Smith, de peur qu’il n’y ait des problèmes

Qu’est-ce qu’une tête de laitue a à voir avec le nouveau cabinet de l’Alberta?

Eh bien, c’est beaucoup. Laisse-moi expliquer.

Au cours des dernières semaines au Royaume-Uni, le maelström politique entourant la première ministre Liz Truss a atteint son crescendo, culminant avec le mandat de premier ministre le plus court dans un pays avec une histoire récente de troubles politiques.

Les événements se sont transformés en une compétition publique entre une tête de laitue et le leadership fragile de Truss à la suite d’une série de décisions radicales de son cabinet radical.

La plaisanterie était qui durerait plus longtemps. Truss n’a duré que 44 jours avant d’être remplacé par Rishi Sunak plus tôt cette semaine. La laitue a gagné.

Les 10 premiers jours du mandat de premier ministre de Danielle Smith en Alberta se sont chevauchés avec les 10 derniers jours de Truss. La fin de Truss et le début de Smith se ressemblaient tellement que les Albertains essayaient probablement de décider si la bonne comparaison était avec iceberg, butterhead ou romaine.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, devait faire preuve de stabilité pour contrer un régime constant de clarifications et d’excuses abjectes pour avoir dit des choses bien en dehors du courant dominant, a déclaré Ken Boessenkool. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Après seulement 10 jours au pouvoir, Smith avait besoin d’une réinitialisation de peur de perdre également face à une laitue.

Smith devait faire preuve de stabilité pour contrer un régime régulier de clarifications et excuses abjectes pour dire des choses bien en dehors du courant dominant. Et ces excuses n’étaient pas pour les indiscrétions de sa jeunesse.

Ce sont tous des commentaires récents sur l’actualité : ses opinions sur les mauvais traitements infligés aux non-vaccinés et son soutien apparent à l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

Et donc, à de très rares exceptions près – principalement pour récompenser les autres aspirants au leadership – Smith a cherché à envoyer un signal de stabilité en reconstituant presque tout le cabinet qui existait avant son arrivée.

Vous avez bien entendu.

Compte tenu de tout ce sur quoi Smith a fait campagne pour gagner le leadership, vous devez penser que ses partisans s’attendaient à un cabinet mettant en vedette le fervent critique des mesures COVID-19 de la province et participant au soi-disant “Freedom Convoy” Todd Loewen en tant que ministre de la Santé, et le ministre des Finances, Travis Toews, est retourné à sa ferme et à son cabinet comptable (Toews lui-même avait suggéré que cela pourrait être sa préférence).

Mais ce n’était pas le cas. Loewen a obtenu Foresterie, Parcs et Tourisme et Toews est de retour aux Finances.

Bon nombre des nouveaux ministres de Smith, assermentés au cabinet à Edmonton lundi, sont des renouvellements de mandats de ceux qui ont servi sous Jason Kenney. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Le signal de stabilité politique de Smith était de reconduire en grande partie le cabinet qui avait servi sous Jason Kenney. Un cabinet pour freiner son enthousiasme.

Cela soulève deux grandes questions.

D’abord, il faut se demander ce que ressentent ses partisans au sein du parti.

La moitié d’entre eux ont voté pour retirer Kenney il y a quelques mois, et l’autre moitié s’est jointe depuis lors pour inaugurer une nouvelle ère et un leader très différent.

Pendant la direction, Smith s’est excusée à plusieurs reprises pour sa traversée du sol en 2014 pour rejoindre Jim Prentice, affirmant qu’elle ne referait plus jamais une telle chose.

Maintenant, s’approprier le cabinet de Kenney n’est pas aussi flagrant qu’un changement d’étage, mais je ne peux pas être la seule à avoir l’impression qu’elle vient de demander à l’ensemble du cabinet Kenney – y compris ses adversaires les plus virulents de la course à la direction. – pour lui traverser une sorte d’étage.

Et la plupart ont dit “bien sûr !”

Ce qui soulève la deuxième grande question. S’agira-t-il d’un premier ministre dirigé par son cabinet? Ou s’agira-t-il d’un cabinet dirigé par son premier ministre?

C’est important parce que le premier ministre ne semble tout simplement pas pouvoir s’en empêcher.

Le jour où le nouveau cabinet a été annoncé la semaine dernière, Smith a accordé une interview au parti de droite, Western standard populiste. Voulant clairement un sursis de cette conférence de presse désastreuse, elle a donné à toute la tribune de la presse pendant ses jours de salade – je veux dire par là quelques jours auparavant.

Non pas que cela ait aidé.

Même avec son ancien ami politique, l’ancien député provincial et parfois séparatiste albertain Derek Fildebrandt (qui est maintenant le patron du Western Standard), elle ne pouvait pas s’en tenir à un scénario de stabilité.

Elle était revenue à ses anciennes façons de cracher des théories du complot, de soutenir anti-scientifiquement le charlatanisme dans les soins de santé plutôt que les vaccinations, et de prétendre qu’elle avait le pouvoir présidentiel de pardonner aux personnes qui avaient commis des actes illégaux pendant la pandémie.

Puis, au cours de la fin de semaine, est venu son discours au congrès devant les fidèles du Parti conservateur uni juste à l’extérieur d’Edmonton.

Smith s’est adressé aux fidèles du parti lors de l’assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni près d’Edmonton au cours de la fin de semaine. (Amber Bracken/La Presse Canadienne)

Cela m’a rappelé la règle quatre du chroniqueur canadien vétéran Paul Wells Quatre règles de la politique canadienne: “La [person] qui auditionne pour le rôle de chef de l’opposition obtiendra le poste.”

En dehors de l’introduction de son cabinet, il y avait à peine une phrase dans le discours de la convention de Smith qui ne mentionnait pas Rachel Notley, Jagmeet Singh et/ou Justin Trudeau.

Smith a passé plus de temps à parler de ses adversaires qu’à propos de ses propres plans. Elle ressemblait à un chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Elle semble auditionner pour le travail même vers lequel les sondages suggèrent qu’elle se dirige.

Si le cabinet veut diriger le premier ministre, il devra contrer ses explosions folles en projetant la stabilité et agir comme un gouvernement et non comme une opposition.

La grande majorité des Albertains ne sont tout simplement pas intéressés par une guerre contre les services de santé de l’Alberta pour une collaboration réelle ou imaginaire avec le Forum économique mondial.

Ils soutiennent les vaccinations et les mesures de protection des plus vulnérables. Ils croient en la primauté du droit. Et la grande majorité des Albertains veulent un gouvernement, pas une opposition.

Bref, les Albertains ont besoin de ce cabinet pour diriger ce premier ministre.

S’ils ne le font pas, à côté d’une seule tête de laitue fanée, il y en aura 26 de plus.