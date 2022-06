Le nouveau cabinet ontarien de Doug Ford : qui est présent et qui est absent

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a dévoilé son cabinet pour la 43e législature de l’Ontario.

Ford a apporté de grands changements à ses banquettes avant et arrière, notamment en nommant un nouveau ministre de la Santé, en maintenant en place l’actuel ministre de l’Éducation et en ajoutant un député nouvellement élu au dossier du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Voici qui fait partie et qui ne fait pas partie du cabinet progressiste-conservateur de 30 personnes :

Sylvia Jones : ministre de la Santé

L’ancien solliciteur général de l’Ontario occupera désormais le poste de ministre de la Santé et remplacera Christine Elliott. Elliott a occupé le poste pendant l’intégralité du premier mandat de Ford et était à la tête de la réponse parfois difficile de l’Ontario à la COVID-19. Elle a décidé de ne pas se présenter aux élections de juin.

Jones supervisera des milliards de dépenses prévues pour les infrastructures hospitalières et assumera également le rôle de vice-premier ministre.

Stephen Lecce : ministre de l’Éducation

Stephen Lecce continuera d’occuper le poste de ministre de l’Éducation de l’Ontario, poste qu’il occupe depuis juin 2019.

Le député provincial de King—Vaughan était sur la sellette lors de la grève provinciale des enseignants en 2020 et des fermetures d’écoles en raison de la COVID-19 la même année. Il y avait des spéculations qu’il pourrait être remplacé.

Michael Ford : ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme

Le député recrue Michael Ford assumera le rôle de ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme.

Ford, qui est le neveu du premier ministre, est conseiller municipal de Toronto depuis 2016.

Neil Lumsden : ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

Le premier député provincial et ancien porteur de ballon de la LCF occupera le poste de ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Le Temple de la renommée a été élu dans la circonscription de Hamilton East—Stoney Creek le 2 juin.

Le dossier Tourisme, Culture et Sport était auparavant détenu par Lisa MaCleod, qui n’occupe plus de poste au Cabinet.

Le premier ministre Doug Ford prête serment avant l’annonce de son nouveau cabinet lors de la cérémonie d’assermentation à Queen’s Park à Toronto le 24 juin 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

Peter Bethlenfalvy : ministre des Finances

Peter Bethlenfalvy continuera de diriger le ministère des Finances de l’Ontario.

Il a été le troisième ministre des Finances de Ford au cours du premier mandat, remplaçant Vic Fedeli puis Rod Phillips, qui a démissionné après avoir passé des vacances dans les Caraïbes lors d’un verrouillage provincial.

Bethlenfalvy a déposé le budget 2022 de la province en avril, qui n’a pas été adopté avant les élections mais a servi de plate-forme.

Caroline Mulroney : ministre des Transports

Caroline Mulroney restera ministre des Transports de l’Ontario.

Mulroney a précédemment été procureur général de l’Ontario de 2018 à 2019.

Merrilee Fullerton : ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Fullerton reste ministre des Services à l’enfance, communautaires et sociaux.

Le député provincial de Kanata—Carleton supervisait auparavant le portefeuille des soins de longue durée pendant le pic des vagues de COVID-19 en Ontario, qui ont touché de manière disproportionnée les personnes âgées vivant dans des résidences-services.

Fullerton a été transféré au dossier des services à l’enfance, communautaires et sociaux en juin 2021 – moins de deux mois après qu’une commission enquêtant sur comment et pourquoi le coronavirus s’est propagé dans les maisons de soins infirmiers a découvert que la province n’avait aucun plan pour protéger les résidents des établissements de soins de longue durée contre le virus.

Michael Kerzner : solliciteur général

L’entrepreneur en biosciences et technologie a été élu à York Centre plus tôt ce mois-ci et reprend le dossier du solliciteur général de Sylvia Jones.

Graydon Smith : ministre des Ressources naturelles et des Forêts

L’ancien maire de Bracebridge, en Ontario, occupera le poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Greg Rickford avait déjà occupé le poste et restera ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones.

Rickford a également supervisé le portefeuille minier, qui sera désormais dirigé par George Pirie, l’ancien maire de Timmins, en tant que ministre des Mines, avec un mandat spécifique pour développer le Cercle de feu.

Les autres postes du cabinet qui restent inchangés incluent Monte McNaughton en tant que ministre du Travail, Steve Clark en tant que ministre des Affaires municipales et du Logement, Vic Fedeli en tant que ministre du Développement économique, David Piccini en tant que ministre de l’Environnement, Todd Smith en tant que ministre de l’Énergie et Doug Downey en tant que procureur général.

La liste complète du conseil exécutif de Ford est disponible ici.

Avec des fichiers de La Presse canadienne