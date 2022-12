Le nouveau cabinet du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, mélange des vétérans avec des visages de ministres pour la première fois dans des portefeuilles clés

Mercredi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a nommé un mélange de nouveaux et d’anciens visages à son cabinet remanié, y compris certains nouveaux ministres dans des portefeuilles majeurs.

Le nouveau cabinet est composé de 23 ministres et de quatre ministres d’État. Au moins sept des 27 nommés sont de nouveaux ajouts.

Dans un geste important, Eby a promu Niki Sharma de secrétaire parlementaire pour le développement communautaire à son poste précédent de procureur général.

Le premier ministre a également déplacé Ravi Kahlon du ministère de l’Emploi pour prendre en charge le nouveau ministère autonome du Logement, qui sera l’un des portefeuilles les plus surveillés du premier mandat d’Eby.

Comme prévu, le nouveau premier ministre a gardé des vétérans chevronnés comme Adrian Dix et Mike Farnworth en charge respectivement des ministères de la Santé et de la Sécurité publique. George Heyman restera également ministre de l’Environnement, tandis que Rob Fleming restera aux transports.

lieutenant-gouverneur Janet Austin prête serment dans le nouveau cabinet lors d’une cérémonie à Government House à Victoria à 10 h 00 PT.

CBC News diffuse la cérémonie en direct.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, prend la parole lors d’une conférence de presse à l’extérieur de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique à Victoria le 23 novembre. (Mike McArthur/CBC)

Dans d’autres mouvements du Cabinet, l’ancienne ministre de l’Éducation Jennifer Whiteside passe au ministère de la Santé mentale et des Dépendances. Une autre secrétaire parlementaire, Rachna Singh, fera un grand pas en avant pour prendre en charge l’éducation.

Sheila Malcolmson sera transférée au portefeuille du développement social et de la pauvreté.

L’ancienne ministre de l’Agriculture, Lana Popham, a été transférée au portefeuille du tourisme, des arts et de la culture après que sa prédécesseure, Melanie Mark, a démissionné du cabinet en septembre.

Depuis son entrée en fonction, Eby a rapidement fait des soins de santé, de la sécurité publique, de l’abordabilité et du logement les priorités de son gouvernement néo-démocrate.

REGARDER | David Eby prête serment en tant que premier ministre en novembre :

David Eby assermenté en tant que premier ministre de la Colombie-Britannique L’ancien procureur général et ministre du Logement a indiqué que le logement, les soins de santé, la sécurité publique et le changement climatique étaient ses principales priorités.

David Black, expert en communication politique à l’Université Royal Roads de Victoria, a déclaré que le nouveau cabinet pourrait préfigurer un déclenchement anticipé des élections. Le budget de la Colombie-Britannique prévoit un excédent de près de 6 milliards de dollars cette année, mais avec un ralentissement économique prévu, le moment est peut-être venu pour une élection à l’automne 2023 plutôt que pour le vote prévu en 2024.

Eby, 46 ans, est devenu le 37e premier ministre de la Colombie-Britannique le mois dernier, remplaçant l’ancien premier ministre John Horgan, qui a annoncé l’été dernier qu’il démissionnait en raison de problèmes de santé.

Au cours de ses premières semaines au pouvoir, Eby a annoncé plus d’un milliard de dollars d’initiatives, notamment le financement de davantage de policiers et de professionnels de la santé, l’octroi d’un allégement du revenu, des crédits sur les factures d’électricité et la formation du ministère du Logement autonome.

Le nouveau cabinet est le suivant :