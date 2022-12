Le nouveau cabinet d’Eby en Colombie-Britannique suscite des spéculations sur le déclenchement d’élections anticipées, selon un expert

Les experts politiques s’attendent à ce que le premier ministre David Eby nomme de nouveaux ministres qui ont le feu au ventre pour les tâches difficiles à venir et la possibilité d’un déclenchement anticipé des élections.

lieutenant-gouverneur Janet Austin prêtera serment dans le nouveau cabinet d’Eby lors d’une cérémonie à Government House à Victoria mercredi.

Alors que les prochaines élections en Colombie-Britannique sont prévues pour l’automne 2024, le nouveau cabinet pourrait lancer le compte à rebours pour un vote anticipé l’automne prochain, a déclaré le professeur David Black, expert en communication politique à l’Université Royal Roads de Victoria.

“Ma théorie de travail sur le remaniement est liée à ce que je crois être une élection en 2023”, a-t-il déclaré dans une interview.

“Je ne vois pas le calcul politique dans l’attente de l’automne 2024. Si vous regardez notre situation budgétaire, qui est actuellement saine, mais l’année prochaine ne s’annonce pas très bonne avec des projections de croissance très faibles.”

Le gouvernement prévoit un excédent budgétaire de 5,7 milliards de dollars cette année avec une croissance économique proche de 3 %, mais chutant à 0,5 % en 2023.

Les prévisionnistes du secteur privé ont revu à la baisse leurs projections cette semaine, anticipant une croissance de 2,9 % de l’économie de la Colombie-Britannique cette année et une chute à 0,4 % l’an prochain.

Eby a rapidement fait des soins de santé, de la sécurité publique, de l’abordabilité et du logement les priorités de son gouvernement néo-démocrate.

Black a déclaré qu’il s’attend à ce que des politiciens expérimentés occupent ces postes, en particulier à l’approche d’une élection.

“Je pense que nous allons voir quelque chose qui place les bonnes personnes ou retient les bonnes personnes à ces postes clés”, a-t-il déclaré. «Je ne vois tout simplement pas un nouveau cabinet transformateur, à la lumière du fait qu’il veut agir rapidement. Il a besoin de personnes chevronnées à ces postes.

Black a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Adrian Dix reste ministre de la Santé ; George Heyman pour conserver son poste de ministre de l’environnement et Selina Robinson pour rester dans les finances, même si elle était l’un des rares membres du caucus du NPD à ne pas avoir exprimé son soutien à la candidature à la direction d’Eby.

“Je pense que 5,7 milliards de dollars sont un argument pour rester”, a-t-il déclaré. “Si elle reste, c’est plus prédictif du fait qu’il peut aller voir les gens plus tôt.”

Le ministre de l’Emploi Ravi Kahlon et les ministres d’État Katrina Chen et Bowinn Ma sont susceptibles de recevoir des promotions au cabinet, a déclaré Black, ajoutant qu’il surveillera qui Eby placera dans les portefeuilles importants du procureur général, du logement et des ministères de l’énergie.

Eby a toujours dit qu’il ne déclencherait pas d’élections anticipées.

L’ancienne députée néo-démocrate de l’Assemblée législative, Maurine Karagianis, a déclaré que le ministre du Logement devrait être une personne expérimentée et réputée pour relever des défis.

“Je m’attendrais et j’espère qu’il mettra quelqu’un avec un certain, avec une quantité importante de gravité là-dedans”, a-t-elle déclaré.

« Le logement est une question tellement vaste », a déclaré Karagianis. « Il n’y a pas que le Downtown Eastside. Il n’y a pas que les sans-abri. Ce sont les mal logés. C’est un logement de transition. Il s’agit de trouver des moyens d’offrir plus de possibilités aux jeunes familles d’accéder à un logement.

Elle a dit qu’elle s’attend à ce qu’Eby promeuve certains membres plus jeunes du NPD à des postes ministériels, remplaçant certains ministres plus âgés qui pourraient ne pas se présenter aux prochaines élections, mais pas un remake total.

“Je ne vois pas David (Eby) sortir avec l’ancien et entrer avec le nouveau”, mais je vois probablement un mélange très homogène de nouvelles personnes “, a déclaré Karagianis. “Je le vois chercher des gens qui ont le même feu dans leurs tripes qu’il a en ce moment en tant que père de jeunes enfants.”

Eby, 46 ans, est devenu le 37e premier ministre de la Colombie-Britannique le mois dernier, remplaçant l’ancien premier ministre John Horgan, qui a annoncé l’été dernier qu’il démissionnait en raison de problèmes de santé.

Depuis qu’il a prêté serment, Eby a annoncé plus d’un milliard de dollars d’initiatives, notamment en finançant davantage de policiers et de professionnels de la santé, en offrant un allégement du revenu, des crédits sur les factures d’électricité et en formant le ministère du Logement autonome.

—Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Assemblée législative de la Colombie-Britannique