Le nouveau cabinet britannique est diversifié dans sa composition et solidement à droite

Le nouveau cabinet de Liz Truss est le plus diversifié de Grande-Bretagne, avec des femmes occupant les postes de Premier ministre et de vice-Premier ministre et des politiciens noirs et sud-asiatiques occupant de nombreux postes de haut niveau.

Bien qu’ils viennent d’horizons différents, les nouveaux ministres partagent les vues économiques de petit État et de marché libre de Truss et soutiennent fermement la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

La diversité du gouvernement reflète des années de travail du Parti conservateur de centre-droit pour secouer son image « pâle, masculine et périmée ». L’ancien Premier ministre David Cameron, qui était chef du parti entre 2005 et 2016, a fait pression pour rédiger diverses listes de candidats pour des sièges gagnables.

La campagne a transformé les échelons supérieurs d’un parti dont les 172 000 membres nationaux restent majoritairement blancs et majoritairement masculins. Parmi les législateurs conservateurs, 24 % sont des femmes et 6 % appartiennent à des minorités ethniques. Le principal parti travailliste d’opposition est plus diversifié – et reçoit plus de soutien des électeurs non blancs – mais n’a pas encore de chef qui n’était pas un homme blanc. Truss est la troisième femme Premier ministre conservateur.

Voici un aperçu des principaux acteurs du gouvernement de Truss :

CHANCELIER DE L’ÉCHIQUIER KWASI KWARTENG

Le premier chef du Trésor noir de Grande-Bretagne est un ami et un allié de longue date de Truss. Il y a dix ans, ils étaient co-auteurs du traité politique “Britannia Unchained”, qui comprenait notoirement l’affirmation selon laquelle les travailleurs britanniques sont “parmi les pires oisifs au monde”.

Né à Londres de parents ghanéens, Kwarteng a fait ses études à Eton College – l’école privée d’élite fréquentée par plusieurs premiers ministres, dont Boris Johnson – et à l’Université de Cambridge. Titulaire d’un doctorat. dans l’histoire économique, Kwarteng est considéré comme l’un des poids lourds intellectuels du parti.

Il jouera un rôle crucial dans la réponse du gouvernement à une crise du coût de la vie alimentée par la flambée des prix de l’énergie. Truss a promis de l’aide aux familles et aux entreprises qui ont du mal à payer leurs factures, mais elle et Kwarteng préfèrent les réductions d’impôts aux dons directs.

LE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES JAMES CLEVERLY

Cleverly, fils d’un père britannique blanc et d’une mère sierra-léonaise, est un ancien soldat des réserves militaires britanniques qui a été élu au Parlement en 2015.

Largement considéré comme pragmatique et affable, il a occupé des postes au ministère des Affaires étrangères en tant que ministre de l’Europe et du Moyen-Orient et a été secrétaire à l’éducation au cours des dernières semaines du gouvernement Johnson. Il a maintenant été promu ministre des Affaires étrangères, le premier politicien noir à être le plus haut diplomate britannique.

SECRETAIRE A DOMICILE SUELLA BRAVERMAN

Le nouveau ministre britannique de l’Intérieur, responsable de l’immigration et de la loi et de l’ordre, est un avocat formé à Cambridge fermement à la droite du Parti conservateur. Le plus jeune ministre de l’Intérieur à 42 ans, Braverman est né à Londres de parents indiens qui ont déménagé en Grande-Bretagne depuis le Kenya et l’île Maurice.

Elle soutient le projet controversé de son prédécesseur Priti Patel d’envoyer des demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni dans un aller simple vers le Rwanda.

Braverman, qui a été procureur général sous Johnson, a accusé les tribunaux de se mêler de politique et a déclaré que la Grande-Bretagne devrait quitter la Convention européenne des droits de l’homme. Comme plusieurs autres membres du nouveau gouvernement, elle a adopté des positions «anti-réveil» qui divisent sur les questions culturelles et a comparé la formation à la diversité pour les fonctionnaires aux procès de sorcières médiévaux.

VICE-PREMIÈRE MINISTRE THÉRÈSE COFFEY

Coffey, un allié clé de Truss, a été nommée secrétaire à la Santé et vice-Premier ministre, la première femme à occuper le poste de vice-ministre.

Elle devra faire face à la tâche vitale de renforcer le service national de santé britannique surchargé. Catholique pratiquante qui a voté contre la libéralisation de l’accès à l’avortement, Coffey dit qu’elle ne cherchera pas « à défaire les lois sur l’avortement » malgré ses propres convictions.

Parmi les autres ministres principaux figurent Nadhim Zahawi, né en Irak, qui a occupé plusieurs postes au Cabinet sous Johnson et est maintenant ministre des Relations intergouvernementales ; et Kemi Badenoch, une étoile montante de la droite du parti dont les parents sont nigérians. Elle a été nommée secrétaire au commerce.

Parmi les politiciens qui succèdent au gouvernement de Johnson figurent le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui conserve son rôle clé dans la supervision du soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine, et Jacob Rees-Mogg, un pro-Brexit et figure de proue de l’aile droite du parti qui a été surnommé “l’honorable membre du 18e siècle » en raison de sa tenue vestimentaire formelle, de sa rhétorique ornée et de ses opinions conservatrices.

La nomination de Rees-Mogg au poste de secrétaire d’État aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle a alarmé les écologistes en raison de son soutien à davantage d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord et de son scepticisme quant à l’objectif britannique d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.