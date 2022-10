Le nouveau cabinet albertain comprend des visages familiers dans des portefeuilles importants

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a choisi un nouveau cabinet, élevant les partisans de la campagne, embrassant les rivaux du leadership et se séparant de Jason Nixon – le lieutenant clé de l’ancien premier ministre Jason Kenney.

Smith, dans un communiqué, indique que certains ministres clés resteront en place, notamment le ministre de la Santé Jason Copping, le ministre de la Justice Tyler Shandro et la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange.

Travis Toews, le finaliste de Smith dans la course à la direction de l’UCP, reprend son ancien poste de ministre des Finances tandis que l’ancien chef de Wildrose et rival à la direction de Smith UCP, Brian Jean, assume des fonctions dans un ministère renommé intitulé Jobs, Economy and Northern Development.

Kaycee Madu, qui a soutenu Smith dans la course à la direction, deviendra l’un des deux vice-premiers ministres tout en prenant en charge un nouveau portefeuille intitulé Métiers et professions spécialisés.

Mike Ellis, un autre partisan de Smith, quittera son poste de ministre associé de la Santé mentale et des Dépendances pour diriger un nouveau ministère intitulé Sécurité publique.

Le partisan de Smith, Peter Guthrie, est le nouveau ministre de l’Énergie, tandis que Todd Loewen, qui s’est présenté contre Smith dans la course à la direction mais a souvent fait écho à ses idées politiques, dirigera un nouveau ministère intitulé Forêts, Parcs et Tourisme.