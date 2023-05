Le nouveau business model de Tech : « Faire plus avec moins »

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, s’exprime lors d’un événement à New Delhi, le 19 décembre 2022. Sajjad Hussein | AFP | Getty Images

Cela fait une semaine que la saison des résultats de la technologie des méga-caps s’est terminée, avec Pommes rapport jeudi dernier. Un thème que les investisseurs ont entendu des hauts dirigeants de la Silicon Valley et au-delà était qu’il était temps de « faire plus avec moins ». Les réductions de coûts qui se sont enclenchées fin 2022 se sont intensifiées au premier trimestre et se poursuivent au second. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré mercredi aux employés qu’il n’y aurait pas d’augmentation de salaire pour les employés à temps plein, après que l’entreprise a annoncé 10 000 suppressions d’emplois plus tôt cette année. Même si les géants de l’industrie profitent du rebond des cours boursiers après une année 2022 brutale, ils indiquent clairement que les clients seront prudents dans leurs dépenses au moins dans un avenir proche et que les jours d’excès technologiques sont derrière nous. Alphabet Le PDG Sundar Pichai, qui a été critiqué par son personnel pour avoir reçu une attribution d’actions de plus de 200 millions de dollars alors que l’entreprise réduisait ses effectifs, s’est concentré sur l’efficacité. Lors de l’appel sur les résultats de la société fin avril, le chef d’entreprise Philipp Schindler a décrit un « environnement macro consistant à faire plus avec moins ». Cette phrase a trouvé sa place dans plusieurs appels récents de résultats technologiques. Jeff Green, PDG d’une société d’achat de publicité numérique Comptoir commercial ont déclaré que les propriétaires de contenu sont confrontés à un marché difficile pour essayer de se développer de manière rentable, « cela signifie donc que les gens doivent faire plus avec moins » alors qu’ils cherchent à tirer le meilleur parti de leurs publicités. Tout au long de la saison des résultats, les dirigeants ont évoqué les pressions macroéconomiques, les vents contraires du change et les dépenses prudentes des clients et des consommateurs. Pour de nombreux leaders technologiques, la voie à suivre prévue est de continuer à réaffecter les effectifs et les dépenses vers les générateurs de revenus, et d’examiner comment réduire les coûts à long terme pour le calcul, la chaîne d’approvisionnement et les stocks. Entre les entreprises technologiques américaines les plus précieuses – Microsoft, Apple, Méta , Amazone et Alphabet – deux grands domaines d’investissement accru sont l’infrastructure cloud et les initiatives d’IA. Dans leurs rapports sur les résultats, les dirigeants de l’entreprise ont marché sur la corde raide en rappelant aux investisseurs l’importance de dépenser dans ces domaines tout en maintenant la diligence avec des réductions de coûts plus larges.

Alphabet

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet. Source : Alphabet

Alphabet, la société mère de Google, a passé les derniers mois à faire face aux types de coupes que l’entreprise n’a jamais eu à subir au cours de son premier quart de siècle. Il a procédé à des licenciements massifs ; embauche ralentie; réduire les budgets de voyage et de divertissement ; construction interrompue le au moins un campus de bureaux ; et des investissements réduits pour des projets plus expérimentaux, tels que son incubateur technologique Area 120. Tout vient après que Pichai a annoncé l’année dernière son intention de « rendre l’entreprise 20% plus productive ». Lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre d’Alphabet, les dirigeants ont discuté des efforts pour allouer des ressources à des domaines clés tels que le cloud, l’IA, le matériel, YouTube et la recherche. Schindler a souligné la « capacité de la recherche à faire émerger la demande et à fournir un retour sur investissement mesurable dans un environnement incertain », avant l’annonce de l’entreprise mercredi qu’elle intégrerait l’IA dans la recherche Google. Outre les licenciements de janvier, qui ont touché environ 12 000 employés, soit 6% de l’effectif de Google, Pichai a mentionné d’autres changements structurels lors de l’appel, notamment le regroupement des groupes axés sur l’IA Google Brain et DeepMind sous un même toit avec des « ressources informatiques mutualisées ». « À partir du deuxième trimestre 2023, les coûts associés aux équipes et aux activités transférées de Google Research passeront des services Google à Google DeepMind dans le cadre des coûts d’entreprise non alloués d’Alphabet », a déclaré Pichai. Alphabet prévoit également de rechercher des moyens de réduire potentiellement son portefeuille immobilier et d’économiser sur les coûts de calcul, en partie grâce à des efforts visant à améliorer l’efficacité de la formation pour les modèles d’IA et en utilisant plus pleinement les centres de données, a déclaré Pichai. La société s’efforcera également de mieux gérer les coûts des fournisseurs et des fournisseurs, et d’utiliser l’IA et l’automatisation pour « améliorer la productivité d’Alphabet », a déclaré Ruth Porat, directrice financière.

Microsoft

Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’exprime lors d’une interview à Redmond, Washington, le 15 mars 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Lors de l’appel aux résultats de Microsoft le 25 avril, les dirigeants ont déclaré que le conglomérat continuerait à se concentrer, en donnant la priorité à son activité cloud, qui connaît une augmentation des contrats clients à court terme. On parle sans cesse d’IA, aux côtés de l’entreprise Engagement de 13 milliards de dollars envers OpenAI. « Alors que nous nous tournons vers un avenir où le chat devient un nouveau moyen pour les gens de rechercher des informations, les consommateurs ont un véritable choix de modèle commercial et de modalités avec des points d’entrée de chat alimentés par Azure sur Bing, Edge, Windows et ChatGPT d’OpenAI », a déclaré Nadella sur le appel. « Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage dans ce qui est un changement de génération dans la plus grande catégorie de logiciels : la recherche. » En mars, Microsoft a annoncé qu’il supprimerait 10 000 emplois, soit près de 5 % des effectifs de l’entreprise, à la suite des commentaires des dirigeants fin 2022 concernant l’importance des réductions de coûts et des gains de productivité. « Nous avons traversé près d’un an où ce pivot dont Satya a parlé – de nous commençons des tonnes de nouvelles charges de travail, et nous appellerons cela le temps de la pandémie, à ce poste de transition – et nous arrivons, vraiment, l’anniversaire de ce démarrage », a déclaré la directrice financière Amy Hood lors du dernier appel aux résultats. « Nous continuons à définir l’optimisation, mais à un moment donné, les charges de travail ne peuvent plus être optimisées beaucoup plus. »

Amazone

Andy Jassy sur scène au New York Times DealBook 2022 à New York, le 30 novembre 2022. Thomas Robinson | Getty Images

d’Amazon Le rapport sur les résultats du premier trimestre fait suite à une période de coupes sans précédent pour le détaillant en ligne. Le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré lors de l’appel que l’environnement d’inflation embêtante et d’incertitude économique incite les clients à essayer « d’étirer davantage leur budget », ajoutant que c’est « similaire à ce que vous nous avez vu faire chez Amazon ». Au cours des derniers mois, l’entreprise a réduit ses effectifs de 27 000 personnes, y compris des coupes chez Amazon Web Services, Twitch, l’activité appareils et l’unité de publicité, ainsi que dans les ressources humaines et ailleurs. Amazon a également mis en place des ralentissements ou des gels d’embauche pour des domaines tels que la vente au détail et Amazon Prime, et a réduit les budgets pour des projets plus expérimentaux tels que les robots de livraison. « Nous avons examiné en profondeur l’ensemble de l’entreprise et nous nous sommes demandé si nous étions convaincus du potentiel à long terme de chaque initiative pour générer suffisamment de revenus, de bénéfice d’exploitation, de flux de trésorerie disponible et de retour sur capital investi », a déclaré le PDG Andy Jassy lors de l’appel aux résultats. Jassy a déclaré que cela avait conduit l’entreprise à fermer ses librairies physiques, ses magasins quatre étoiles et ses entreprises telles qu’Amazon Fabric et Amazon Care, « où nous ne voyions pas de chemin vers des rendements significatifs ». Il a ajouté qu’Amazon avait également modifié certains programmes, comme l’élimination de la livraison gratuite pour les commandes d’épicerie de plus de 35 $. Pendant ce temps, Amazon se lance dans de grands modèles linguistiques au milieu du boom de l’IA, tout en investissant dans l’infrastructure cloud, les puces, les centres de distribution régionaux et éventuellement une entreprise qui permet aux entreprises clientes de personnaliser les modèles d’IA d’Amazon à leurs propres fins. « Chacune de nos entreprises au sein d’Amazon [is] s’appuyant sur de grands modèles linguistiques pour réinventer nos expériences client, et vous le verrez dans chacune de nos entreprises, magasins, publicités, appareils [and] divertissement », a déclaré Jassy.

Pomme

Le PDG d’Apple, Tim Cook, présente le nouvel iPhone 14 lors d’un événement Apple à Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022. Carlos Barria | Reuter

Apple a lancé son appel sur les résultats avec les journalistes après avoir rapporté des revenus supérieurs aux attentes, mais enregistrant tout de même une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. La société a déclaré que les défis macroéconomiques et les vents contraires de change ont entraîné des obstacles aux revenus pour iPad et Mac. Les dirigeants ont déclaré que les conditions économiques affectaient la publicité et les jeux mobiles, et ils ont réitéré la décision de l’entreprise d’orienter les dépenses vers les sources de revenus. « Nous gérons étroitement nos dépenses en restant concentrés sur la croissance à long terme avec des investissements continus dans l’innovation et le développement de produits », a déclaré le directeur financier Luca Maestri lors de l’appel. Apple, qui a jusqu’à présent réussi à éviter des licenciements importants, a également mentionné son intention de continuer à améliorer ses opérations de chaîne d’approvisionnement. « Nous continuerons à chercher des moyens d’optimiser la chaîne d’approvisionnement en fonction de ce que nous apprenons chaque jour, semaine et ainsi de suite », a déclaré le PDG Tim Cook. Il a ajouté qu’en dépit du « défilé d’horribles » de la pandémie de Covid-19 et des pénuries de puces dans l’économie, « la chaîne d’approvisionnement a été incroyablement résistante ». La société a pris des mesures au cours des six derniers mois pour retarder les primes, repousser la production de projets moins urgents, réduire les budgets de voyage et suspendre l’embauche dans certains départements.

Méta

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, prend la parole à l’Université de Georgetown à Washington, le 17 octobre 2019. Andrew Caballero-Reynolds | AFP | Getty Images