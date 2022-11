Le nouveau bureau spatial de la FCC pourrait freiner Elon Musk

La Federal Communications Commission (FCC) prévoit d’ouvrir un bureau spécifiquement consacré à l’espace. Ce nouveau bureau, a annoncé l’agence jeudi, se concentrera sur la réglementation des dizaines de milliers de satellites de communication que les entreprises prévoient de lancer en orbite au cours de la prochaine décennie. Si l’histoire récente de l’industrie des satellites est une indication, ce sera extrêmement difficile.

La FCC réglemente depuis longtemps les infrastructures de communication, y compris le spectre radio, mais l’agence a récemment assumé un rôle beaucoup plus important dans la réglementation des satellites, y compris des tâches telles que la délivrance de licences pour de nouveaux services Internet spatiaux à des entreprises comme SpaceX et OneWeb et la rédaction de règles dictant quand sortir Les satellites hors service doivent être retirés de l’orbite. Compte tenu de ces responsabilités élargies, il est logique que les régulateurs ouvrent un nouveau bureau axé sur l’industrie spatiale. Après tout, l’effort massif pour capitaliser sur l’orbite terrestre basse se poursuit à un rythme soutenu, présentant un défi réglementaire extraordinaire.

“L’industrie des satellites se développe à un rythme record, mais ici, sur le terrain, nos cadres réglementaires pour les autoriser n’ont pas suivi”, a déclaré jeudi la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué. “Nous voyons de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies se rassembler pour créer un large éventail de nouveaux services par satellite et d’activités spatiales qui nécessitent un accès aux ondes sans fil.”

Beaucoup de gens pensent que l’industrie des satellites, qui rapporte actuellement des centaines de milliards de dollars de revenus annuels, est un service qui offre des connexions à la télévision, à la radio et à Internet via des satellites en orbite. Mais tout cela dépend des choses qui doivent se produire ici sur Terre pour garantir que ces services fonctionnent réellement. Cela comprend la fabrication de nouveaux satellites, la construction de fusées capables de lancer des satellites dans l’espace et l’exploitation des équipements au sol auxquels les satellites se connectent. Aujourd’hui, grâce à l’expansion rapide de l’activité spatiale commerciale, l’industrie des satellites ne peut que croître encore davantage. La FCC affirme avoir reçu 64 000 demandes de nouveaux satellites au cours des deux dernières années seulement, et les lancements de satellites commerciaux ont augmenté de 20 % en 2021, selon la Satellite Industry Association.

Le bureau spatial de la FCC, qui sera formé en réorganisant l’actuel bureau international de l’agence, est censé prêter main forte à la réglementation. Pourtant, cette nouvelle division est confrontée à des défis majeurs, notamment, plus immédiatement, la supervision de la poignée d’entreprises en concurrence pour lancer des constellations massives de satellites en orbite afin d’offrir l’Internet de nouvelle génération. Alors que l’Internet par satellite existe depuis un certain temps, la technologie héritée est coûteuse et bancale, et cette nouvelle génération d’entreprises veut utiliser des centaines ou des milliers de satellites qui orbitent beaucoup plus près de la Terre, au lieu de dépendre d’un plus petit nombre de satellites plus anciens et fixes. -satellites en orbite.

Avec l’approbation de la FCC, SpaceX a déjà lancé plusieurs milliers de satellites en orbite dans le cadre de sa plateforme Internet Starlink. Starlink est disponible pour certains clients – la société fournit le service au gouvernement ukrainien – et SpaceX met actuellement en place les bases pour connecter également de nombreux navires de croisière et avions. OneWeb a lancé plusieurs centaines de satellites en orbite et Amazon prévoit un service Internet spatial appelé Project Kuiper qui pourrait éventuellement inclure plus de 3 000 satellites. Alors que la FCC évalue quels satellites approuver et quelles entreprises subventionner, l’agence sera presque certainement prise au milieu d’intenses conflits entre les nouveaux et les anciens fournisseurs d’accès Internet.

Dans une certaine mesure, cela s’est déjà produit. Dish et Viasat, par exemple, ont récemment déposé une plainte visant à annuler la décision de la FCC d’approuver les nouveaux satellites SpaceX qui sont censés fonctionner sur une orbite inférieure. Les sociétés ont déclaré que les nouveaux satellites Starlink interféreraient avec leur service – un argument qui a été rejeté par une cour d’appel américaine en août. La FCC a récemment rejeté la demande de SpaceX pour près d’un milliard de dollars de subventions, que l’agence avait offerte aux entreprises qui avaient promis d’étendre l’accès à Internet dans les communautés rurales. La FCC a refusé le financement après avoir déterminé que Starlink n’était pas prêt à fournir le service, bien que SpaceX combatte maintenant la décision.

Il y a d’autres obstacles. En raison de l’essor de l’exploration spatiale, a noté Rosenworcel lors de l’événement de jeudi, la FCC devra également envisager de nouveaux types de technologies, y compris des applications pour les atterrisseurs lunaires et les remorqueurs spatiaux. D’autres défis sont plus logistiques. La proposition complète d’un bureau spatial doit encore être élaborée avec le Congrès et les autres commissaires de la FCC, de sorte que le bureau pourrait ne pas ouvrir de si tôt. Bien que Rosenworcel ait expliqué que l’agence n’assume pas de nouvelles responsabilités, le nouveau bureau aura également besoin de personnel.

“L’un des plus grands défis auxquels le Bureau spatial de la FCC est susceptible d’être confronté est la capacité d’intégrer de nouveaux employés à un rythme qui correspond au rythme de croissance sans précédent du secteur spatial commercial”, a déclaré Therese Jones, directrice principale des politiques au Satellite. Association de l’industrie, a déclaré Recode. “Nous espérons que la création du nouveau Bureau attirera de nouveaux talents spatiaux au sein de son effectif.”

Et tandis que la FCC a joué un rôle actif dans la réglementation de l’industrie des satellites, les États-Unis ne sont que l’un des nombreux gouvernements à travers le monde à prêter attention aux problèmes juridiques et économiques soulevés par la commercialisation de l’espace. En avril, par exemple, un tribunal français a annulé la licence de SpaceX pour y offrir un service Internet en raison de préoccupations concernant la monopolisation. Même aux États-Unis, il existe de nombreux autres organismes gouvernementaux et régulateurs, notamment la Space Force, la Federal Aviation Administration et la NASA, qui risquent tous d’être touchés par le nombre croissant de satellites.

“La charge de travail augmente pour les responsabilités existantes de la Commission et la mise à jour de l’organisation est nécessaire”, a déclaré Scott Pace, directeur du Space Policy Institute de l’Université George Washington, à Recode. “Un défi permanent, cependant, sera de savoir comment la Commission et le nouveau bureau spatial travailleront avec la Maison Blanche pour garantir que l’ensemble des intérêts nationaux, y compris la sécurité nationale et la sécurité publique, sont pris en compte.”

Plus important encore, ces satellites pourraient constituer une véritable menace pour l’environnement, tant sur Terre qu’en orbite. Les astronomes s’inquiètent de plus en plus du fait que les constellations de satellites pourraient obscurcir le ciel nocturne et bloquer leur vision du cosmos. Et, juste un jour avant que la FCC n’annonce son nouveau bureau, le Government Accountability Office (GAO) a exhorté l’agence à revoir sa position actuelle sur la question de savoir si “l’octroi de licences à de grandes constellations de satellites n’a normalement pas d’effets significatifs sur l’environnement humain”. Le GAO a souligné que les lancements de fusées par satellite créent des émissions nocives et que les satellites eux-mêmes peuvent contribuer à l’aggravation du problème des déchets spatiaux de la Terre.

Il reste à voir si la création d’un nouveau bureau spatial pourrait aider la FCC à tout jongler, de l’impact environnemental des nouvelles constellations de satellites à la réglementation des aspects de l’industrie spatiale commerciale en pleine croissance. Ce qui est déjà clair, cependant, c’est qu’il n’y a aucun signe de ralentissement lorsqu’il s’agit de lancer de nouveaux satellites de communication en orbite.