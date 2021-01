Les Indiens préoccupés par les théories du complot impliquant une puce 5G dans le vaccin Covid-19 veulent maintenant que Bill Gates embauche

La raison de ce changement soudain est simple: un nouveau bureau Microsoft à Noida, Uttar Pradesh. Microsoft a dévoilé son nouveau centre de développement en Inde (IDC) à Delhi NCR – Noida, inspiré du Taj Mahal.

La société affirme que la nouvelle installation de R&D servira de « plaque tournante de premier plan » pour ses ingénieurs afin de concevoir une technologie de pointe pour ses utilisateurs dans le monde et en Inde. Le Microsoft IDC basé à Noida est le troisième centre en Inde après Bengaluru et Hyderabad. Le dernier espace de travail est également une combinaison des dernières technologies Microsoft et des matériaux locaux.

Le centre de développement Microsoft basé à Noida comprend des portes voûtées, des arches et des dômes en marbre qui rendent hommage au riche savoir-faire du pays. On peut également remarquer les couloirs blanc ivoire ponctués de «jaali» de l’époque moghole et de plafonds en forme de dôme. La société note que le projet est conforme à son engagement en matière de durabilité et que l’installation a mis en œuvre des pratiques de conservation de l’énergie et de l’eau pour réduire son empreinte carbone.

Le centre de développement Microsoft inspiré du Taj Mahal est réparti sur les trois derniers étages d’un immeuble de six étages à Noida. Cette partie de l’espace de travail comporte un dôme modifié et des incrustations de marbre complexes sur le sol. La palette de couleurs et le design tentent de reproduire le savoir-faire du Taj Mahal. Microsoft affirme que les architectes se sont également inspirés du Taj Mahal en adoptant des motifs en chevrons dans les couloirs.

L’espace de travail principal utilise des couleurs inspirées des jardins de Char Bagh où les sièges distants sont juxtaposés à l’illusion de l’extérieur. Les sols présentent également un design distinct pour reproduire la sensation des jardins de Char Bagh. Microsoft dit que la palette de couleurs rompt la monotonie d’un espace de travail.

Vous pouvez consulter des photos du cadre royal ici.

Une vidéo de cela a également été publiée sur Twitter où elle a attiré l’attention des Indiens.

Les Indiens n’avaient qu’une seule question après avoir regardé la vidéo – Comment sommes-nous embauchés?

Interviewer – Nous vous communiquerons les résultats par appel. – Gagandeep Singh (@ Gagande50258154) 28 janvier 2021

Incroyable! Les employés se sentent plus inclusifs et font partie du milieu de travail lorsqu’ils peuvent associer leur milieu de travail à leur culture.Mon CV arrive dans la boîte de réception de vos RH. 😂 Super Microsoft! – AkshayA (@ akshayz27) 28 janvier 2021

L’entreprise ajoute que tout le marbre et les tissus provenaient de régions voisines, pour stimuler l’économie locale. Fait intéressant, les peintures murales autour de l’installation inspirée du Taj Mahal de Microsoft contiennent des œufs de Pâques, et cette gamification rompt la formule des espaces de travail indiens traditionnels. Il y a un jaali perforé avec l’image de Bill Gates qui n’est visible que sous certains angles.