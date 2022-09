Le nouveau bureau de la justice environnementale de Biden supervisera 3 milliards de dollars de subventions

“Avec le lancement d’un nouveau bureau de programme national, nous intégrons la justice environnementale et les droits civils dans l’ADN de l’EPA et veillons à ce que les personnes qui ont lutté pour que leurs préoccupations soient prises en compte voient des actions pour résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées depuis des générations. “, Régan dit dans un communiqué.

Le Bureau de la justice environnementale et des droits civils externes est composé de plus de 200 employés de l’EPA dans 10 régions des États-Unis et sera dirigé par un administrateur adjoint confirmé par le Sénat. Le bureau supervisera la mise en œuvre d’un programme de subventions globales de 3 milliards de dollars pour la justice climatique et environnementale créé par la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée, qui comprend 60 milliards de dollars pour des initiatives de justice environnementale.

L’Agence de protection de l’environnement a lancé samedi un bureau qui se concentrera sur le soutien et l’octroi de subventions aux communautés minoritaires aux États-Unis touchées de manière disproportionnée par la pollution et d’autres problèmes environnementaux.

Au début de sa présidence, Biden a promis que la justice environnementale serait un élément central de son programme climatique et signé un décret qui a lancé l’initiative Justice40, qui exige des agences fédérales qu’elles fournissent au moins 40 % des bénéfices d’un financement spécifique aux communautés défavorisées submergées par la pollution.

Recherche publiée dans la revue Environmental Science and Technology Letters trouvé que les communautés de couleur sont systématiquement exposées à des niveaux de pollution atmosphérique plus élevés que les communautés blanches en raison d’une pratique fédérale de discrimination en matière de logement appelée redlining. Les Noirs américains sont également 75% plus susceptibles que les Américains blancs de vivre à proximité d’installations produisant des déchets dangereux, selon le groupe de travail sur la qualité de l’air et sont trois fois plus susceptibles de mourir d’une exposition à des polluants atmosphériques.

“Pendant des décennies, les communautés de couleur et les communautés à faible revenu ont été confrontées à des impacts disproportionnés de la contamination de l’environnement”, a déclaré Robert Bullard, professeur d’urbanisme et de politique environnementale à la Texas Southern University. “Les efforts de l’EPA dans le cadre de ce nouveau bureau apporteront des progrès aux communautés qui ont besoin d’action maintenant.”

Le bureau appliquera les lois sur les droits civils et fournira de nouvelles subventions et une assistance technique aux communautés touchées. Il travaillera également avec d’autres bureaux de l’EPA pour intégrer la justice environnementale dans les programmes de l’agence.