Chez Cisco, nous nous considérons comme des natifs hybrides. Nous étions totalement flexibles bien avant la pandémie et continuons d’attribuer des indicateurs de réussite nuls à la fréquentation des bureaux. En effet, notre philosophie est que les bureaux doivent être des espaces de collaboration, tandis que le travail « tête baissée » et appelle peut être fait à la maison – et que la désignation de cette heure et de ce lieu peut être effectuée par nos collaborateurs. En bref, nous visons à ce que nos bureaux attirentt la présence des employés par choixpas de mandat.

Aujourd’hui, l’avenir du travail est incarné dans notre dernier centre de collaboration à Paris. Passer de un environnement de bureau plus traditionnel odans les périphéries parisiennes, le nouveau siège de Cisco est situé jen èmee “Triangle d‘Ôr», le centrale bnousquartier d’affaires adjacent to le Arc de Triomph.

L’emplacement est important. Non seulement il représente notre investissement dans l’immobilier au centre de Paris et dans la modernisation de l’architecture historique, mais il coche également de nombreuses cases stratégiques. à travers la durabilité, l’accessibilité, l’innovation, la conception consciente et la désirabilité – un bâtiment qui « mérite vraiment le déplacement ».

Le nouvel espace est composé de bâtiments de différentes époques, dont une maison de ville construite dans les années 1820 à la cour de Napoléon. Les bâtiments patrimoniaux de cette nature sont monnaie courante dans les centres-villes européens, mais ils ne sont pas souvent économes en énergie et ne sont pas modernisés. eux avec les nouvelles technologies serontessentiel pour progresser vers zéro émission.

Ces rénovations ne sont cependant pas sans défis ! Les réglementations et restrictions qui leur sont imposées signifient souvent qu’aucune modification n’est autorisée sur les murs, les sols, les plafonds ou les portes. Pour garantir que l’espace soit aussi innovant, invitant et collaboratif que nos employés l’attendent, l’équipe a dû faire preuve de plus de créativité pour s’assurer qu’aucune pièce n’était en dessous des spécifications. Un mélange de technologie portable et de supports d’écran, de tissus d’ameublement au lieu des panneaux muraux d’équilibrage acoustique habituels et une navigation minutieuse par câblage ont donné vie à la vision de Cisco, même dans les pièces les plus historiques.

Nous avons créé un environnement collaboratif – passant de 30 % à 70 % d’espaces et de zones collaboratifs qui favorisent les besoins sociaux des équipes. La technologie à l’intérieur ça marche juste et nos collaborateurs, partenaires ou clients peuvent y accéder facilement à pied, à vélo ou en transports en commun. Il y a six des terrasses, de multiples espaces zen, un auditorium, un laboratoire d’ingénierie et des espaces spacieux pour des événements sociaux. Choisissez parmi les grands restaurants du quartier ou dégustez quelque chose au bistro Cisco. C’est une expérience joyeuse de travailler dans les murs du siège de Cisco France, avec un accès complet à ceux qui travaillent à distance. C’est le rêve hybride.

En fin de compte, chaque conception repensée, chaque obstacle et chaque euro en valait la peine pour donner vie à l’exemple vivant et respirant d’un bureau à l’attrait magnétique au cœur de Paris.

Réinventez votre bureau pour gérer tous les scénarios de travail hybrides avec des espaces intelligents, durables et sécurisés. En savoir plus sur Les solutions de lieu de travail hybride de Cisco.

