Le nouveau budget de guerre d’Israël de 15 milliards de dollars : à quoi sert-il et qu’est-ce qui est supprimé ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Faire la guerre est une affaire coûteuse pour tout État – et réunir les fonds nécessaires pour la combattre peut être source de controverses politiques.

Mais lorsque le cabinet de cet État est instable, méfiant et profondément divisé, les enjeux peuvent alors être encore plus importants.

En effet, le 37e gouvernement israélien a rarement connu une grande harmonie depuis qu’il a pris ses fonctions il y a environ un an. Trois mois après le début de la guerre contre Gaza, il était clair que les fonds affectés aux efforts de guerre n’étaient pas suffisants malgré une injection d’urgence en décembre de près de 30 milliards de shekels (7,85 milliards de dollars), financés principalement par une augmentation des emprunts.

Lundi, le cabinet de Netanyahu a approuvé une augmentation du budget pour 2024, qui alloue 55 milliards de shekels supplémentaires (15 milliards de dollars) à la guerre ainsi qu’un financement accru pour d’autres départements, malgré des délibérations difficiles qui ont poussé le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, à se retirer en trombe. une colère lorsque des propositions visant à réduire le financement de son département ont été avancées.

Finalement, après une réunion qui a duré toute la nuit, les inquiétudes de Kisch ont été apaisées lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé une augmentation du budget de l’éducation ainsi que du budget de la santé.

Pourquoi le budget israélien a-t-il dû être amendé ?

Le cabinet israélien s’est réuni pour la première fois dimanche pour augmenter le budget biennal pour 2023 et 2024, qui s’élevait initialement à 270 milliards de dollars, qu’il avait approuvé en mai.

Netanyahu, devenu une figure profondément impopulaire dans la société israélienne, a commencé par énoncer les objectifs budgétaires du gouvernement.

« Ce qu’il faut maintenant, c’est avant tout couvrir les dépenses de la guerre et nous permettre de mener la guerre au cours de l’année à venir et de la mener à son terme, notamment en éliminant le Hamas, en rendant nos otages et en rétablissant la sécurité et le sentiment de sécurité dans le pays. le nord et le sud afin que les habitants puissent y retourner », a-t-il déclaré à son cabinet.

C’est une chose de faire des déclarations audacieuses en temps de guerre, mais une autre de payer pour cela, notamment face à des statistiques choquantes.

La guerre d’Israël contre Gaza – qui a tué plus de 24 000 Palestiniens, des milliers d’autres perdus sous les décombres et présumés morts, et des dizaines de milliers de blessés – a coûté au pays environ 269 millions de dollars chaque jour depuis son début le 7 octobre.

La Banque d’Israël estime que les coûts liés à la guerre pour 2023 à 2025 pourraient s’élever à 55,6 milliards de dollars.

C’est une lecture troublante pour un pays qui, ressentant les difficultés financières qui accompagnent souvent une guerre, a enregistré un déficit budgétaire de 4,2 % de son produit intérieur brut (PIB) en 2023, contre un excédent de 0,6 % l’année précédente. Grâce à ce nouveau budget, le déficit pour 2024 s’est creusé à 6,6 % du PIB d’Israël.

Que contient le budget rectificatif ?

Le nouveau budget de 582 milliards de shekels (155 milliards de dollars) pour 2024 a été atteint en réduisant le financement des départements gouvernementaux de 3 % en moyenne et en augmentant les dépenses de 18,6 milliards de dollars.

Après que le cabinet se soit mis d’accord sur le budget, Netanyahu a salué « l’augmentation du budget de la sécurité intérieure, mais surtout du budget de la défense, qui est tout simplement essentiel à la victoire et à notre avenir ».

Le gouvernement de coalition israélien, qui comprend les partis politiques Likoud, Judaïsme unifié de la Torah, Shas, Parti du sionisme religieux, Otzma Yehudit, Noam et Unité nationale, est le plus à droite de l’histoire du pays.

Cependant, l’Unité nationale, dirigée par Benny Gantz, rival de Netanyahu, a voté contre le plan financier de lundi après que sa tentative visant à faire pression pour davantage de coupes, y compris dans les 2,15 milliards de dollars consacrés au financement dit de la coalition en 2022, ait été rejetée.

Ces fonds comprennent de l’argent destiné à financer la construction en cours de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens, qui, bien qu’illégales au regard du droit international, continuent de s’étendre.

Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House à Londres, a déclaré à Al Jazeera que l’accord de financement de la coalition conclu entre Netanyahu et les membres ultra-orthodoxes de son gouvernement est toujours très recherché par les ministres.

« Ils veulent toujours l’accord de coalition qui alloue de l’argent à leurs causes », a déclaré Mekelberg. Au final, ce fonds n’a connu qu’une légère réduction de 663,5 millions de dollars.

L’argent supplémentaire servira à acheter du matériel militaire pour commencer ainsi qu’à payer les 360 000 réservistes de l’armée israélienne. Sont également inclus des fonds destinés à soutenir les plus de 100 000 Israéliens évacués des communautés frontalières de Gaza et du Liban voisin, où les forces israéliennes affrontent le Hezbollah, le groupe de résistance libanais.

“Nous avons modifié les priorités afin que chaque réserviste, chaque combattant et sa famille sachent qu’il existe un gouvernement qui le soutient et prend pleinement soin de lui”, a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich après l’approbation du budget.

En tant que pays en guerre, la sauvegarde de la sécurité intérieure d’Israël était également une considération cruciale.

Le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui vit lui-même dans une colonie illégale à Hébron, en Cisjordanie occupée, avait précédemment menacé de retirer son soutien à tout budget qui priverait son ministère de fonds.

Ben-Gvir est le chef du parti Otzma Yehudit, ou Pouvoir juif, qui épouse une politique anti-palestinienne.

Son ministère a dûment reçu 534 millions de dollars supplémentaires dans le nouveau budget.

Israël pourrait-il manquer d’argent pour sa guerre ?

Les fonds ne vont probablement pas se tarir à court terme. Quelles que soient les pressions exercées sur les finances d’Israël en raison de la guerre contre Gaza et des raids en Cisjordanie, l’État israélien peut probablement compter sur le soutien militaire et financier inébranlable des États-Unis.

En novembre, la Chambre des représentants américaine a donné son feu vert à une loi visant à fournir 14,5 milliards de dollars d’aide militaire à Israël, en plus des 3,8 milliards de dollars accordés au pays chaque année. Il n’a pas encore été adopté par le Sénat.

Le nouveau budget israélien fait également l’objet d’un examen législatif. Il va maintenant être renvoyé à la Knesset, où trois votes sont nécessaires pour qu’il devienne loi.

À plus long terme, et malgré les tensions actuelles sur les finances du pays, Mekelberg a déclaré que « l’économie israélienne peut se redresser – et se redresser relativement rapidement », mais seulement si Israël trouve un moyen de mettre fin à la guerre.

Cela nécessitera un véritable leadership, a-t-il ajouté. Avec la guerre contre Gaza qui dure maintenant depuis plus de trois mois, « les gens oublient que les 10 mois précédant la guerre ont été [already] une période d’instabilité politique et de protestation [in Israel]”, a déclaré Mekelberg.