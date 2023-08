Le Nouveau-Brunswick se penche sur les règles applicables aux enseignants et sur l’utilisation du nom et des pronoms des élèves LGBTQ

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, répond au rapport cinglant d’un défenseur en précisant que la politique scolaire sur l’identité de genre s’applique aux changements de nom formels et informels.

Lors d’une conférence de presse convoquée à la hâte mercredi, Hogan a déclaré que le mandat d’obtenir le consentement des parents avant d’utiliser le nom et le pronom choisis par un enfant de moins de 16 ans s’étend désormais également à l’utilisation du nom et du pronom verbalement en classe.

Les modifications antérieures apportées à la politique 713 n’étaient pas claires sur l’utilisation informelle des pronoms et des noms. La politique, depuis sa mise en œuvre en 2020, a toujours exigé le consentement des parents pour les changements de nom dans les dossiers officiels des étudiants de moins de 16 ans.

Hogan a déclaré que cela répondait à « toutes » les préoccupations de la défenseure des enfants et de la jeunesse, Kelly Lamrock, concernant cette politique. Lamrock, après avoir consulté des parents et des experts pendant deux mois, a déclaré précédemment que la politique violait les lois provinciales sur l’éducation, la vie privée et les droits de la personne, ainsi que les droits de la Charte des enfants en permettant aux parents d’opposer leur veto aux pronoms choisis par leurs enfants, limitant ainsi le droit de l’enfant à la vie privée, à l’hébergement et expression.

Dans un rapport publié en juin, la défenseure des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, a critiqué les changements apportés à la politique 713. (Radio-Canada)

La politique 713 a été introduite en 2020 pour garantir un soutien minimum aux étudiants LGBTQ, notamment en garantissant que les enseignants utilisent les pronoms préférés des étudiants et que des toilettes non sexistes soient disponibles.

En avril, Hogan a annoncé que le ministère réexaminerait la politique. Lui et le premier ministre Blaine Higgs ont déclaré que l’examen avait été déclenché par des plaintes de parents.

En juin, Hogan a déclaré avoir modifié la politique 713 pour rendre obligatoire le refus d’une demande d’un enfant de moins de 16 ans d’utiliser un nom ou un pronom spécifique, à moins que les parents n’y consentent.

La révision et les modifications apportées à la politique 713 ont suscité des débats et des protestations, voire des dissensions au sein du Parti progressiste-conservateur.

Ils ont également donné lieu à une enquête menée par le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Dans un rapport publié en juin, Kelly Lamrock a critiqué les changements et a appelé le gouvernement à les annuler.