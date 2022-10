Le Nouveau-Brunswick «ne voit pas la nécessité» de publier la modélisation COVID-19, malgré la poussée prévue

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick refuse de publier ses dernières projections sur la COVID-19.

Mais un immunologiste prédit “une augmentation plus importante que jamais”.

Et un scientifique du comportement avertit que le manque de données publiques crée “un faux sentiment de sécurité”.

Les responsables du ministère de la Santé ont déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’ils prévoyaient une augmentation de «l’activité COVID» plus tard cet automne et pendant l’hiver.

Mais lorsqu’on lui a demandé ce que la modélisation de la province montre pour les décès, les hospitalisations et les cas, le Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef par intérim de la province, a répondu: “Nous n’avons pas de modélisation spécifique basée sur cela.”

“À ce stade, vous savez, je pense que le message important est vraiment que nous nous attendons à voir des augmentations, et c’est ce que les gens doivent planifier.

“Il est donc important que le public reste au courant et au courant de l’activité COVID qui se déroule.”

Et à jour sur les vaccins et les rappels, a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si la province fait encore de la modélisation, et si non, pourquoi pas, Léger a répondu que « ça donne une idée… mais ce n’est pas toujours exact ».

“Nous ne voulons certainement pas que les gens mettent trop l’accent là-dessus.”

Dans un courriel de suivi, le porte-parole du ministère de la Santé, Adam Bowie, a déclaré que le ministère «surveille en permanence l’activité du COVID-19» dans la province pour évaluer les risques, «et une partie de cette surveillance implique la modélisation».

Le Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef par intérim, a déclaré que le «message principal à transmettre» est que des augmentations de COVID-19 sont attendues. (Soumis par le Dr Yves Léger)

“Si une tendance ou un sujet de préoccupation spécifique émergeait de ces exercices de modélisation, le département partagerait cette information publiquement.”

Bowie n’a pas répondu à une demande d’exemples de ce qui pourrait représenter “une tendance ou un sujet de préoccupation spécifique”.

Il n’a pas non plus répondu aux questions sur la période couverte par la dernière modélisation.

Pour le moment, le ministère ne voit pas la nécessité de partager ces informations. – Adam Bowie, ministère de la Santé

La modélisation n’est généralement pas rendue publique, a déclaré Bowie, “parce que les chiffres fluctuent quotidiennement et dépendent des informations disponibles à un moment donné”.

“Peu de provinces ou de territoires, voire aucun”, publient régulièrement des modèles COVID-19, “car ces informations à elles seules peuvent être mal interprétées et peuvent ne pas présenter une description précise de la situation actuelle”, a-t-il déclaré.

“Pour le moment, le ministère ne voit pas la nécessité de partager ces informations. Si cela change, nous nous assurerons de publier ces informations publiquement et de vous contacter, ainsi que d’autres membres des médias, pour votre sensibilisation.”

Le département a précédemment publié certaines données de modélisation lorsque des “tendances significatives” ont été identifiées et étayées par d’autres preuves, en particulier pendant les premiers jours de la pandémie en 2020 et plus tôt cette année au début de la vague Omicron, a-t-il ajouté.

Beaucoup ont perdu la peur d’Omicron

Rod Russell, professeur de virologie et d’immunologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré qu’il n’était pas surpris que le gouvernement hésite à publier des données de modélisation, “car cela pourrait s’avérer très faux”.

La modélisation est difficile, a-t-il dit, car il y a tellement de variables impliquées. Vous pouvez modéliser en fonction des vagues précédentes, des populations de taille similaire ou des densités de population.

“Mais en fin de compte … c’est un virus qui aime changer”, a-t-il déclaré. “Et puis nous avons aussi un comportement humain.” À titre d’exemple, il a cité si les gens choisissent de se masquer.

Avoir des taux de cas de COVID-19 précis à utiliser dans la modélisation est également un défi majeur maintenant, car de nombreuses personnes testent à domicile et ne signalent pas, ou ne testent pas du tout, a déclaré Russell.

De plus, il y a l’inconnu supplémentaire de la façon dont les nouveaux rappels du vaccin bivalent COVID-19 réduiront la transmission et la propagation.

Rod Russell, professeur de virologie et d’immunologie à l’Université Memorial, a déclaré que les experts qui surveillent le COVID-19 s’attendent à “une mauvaise situation” cet automne, “pas nécessairement beaucoup de décès, mais certainement similaire à ce que nous avons vu dans le passé ou pire.’ (Radio-Canada)

Les taux d’exposition augmenteront cependant, a déclaré Russell, soulignant une diminution du masquage en raison de la levée des restrictions et de la socialisation accrue en raison des changements dans l’opinion publique.

“Après que tant de gens aient eu Omicron, beaucoup de gens ont cessé d’en avoir peur”, car il était bénin dans de nombreux cas, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens pensent que la pandémie est terminée, ou du moins c’est fini pour eux. Ils ont déclaré qu’ils en avaient “fini”.”

Il y a cependant encore des personnes vulnérables au COVID-19, a déclaré Russell.

Compte tenu de cela, “je pense que nous devons en quelque sorte nous attendre à une plus grande poussée que nous n’en avons jamais vue”, a-t-il déclaré, mais peut-être pas aussi meurtrière.

“S’ils ont survécu à leur première infection, vous savez qu’il y a de fortes chances qu’ils survivent à une deuxième.”

Peu prennent encore des mesures de protection

Simon Bacon, professeur de médecine comportementale à l’Université Concordia à Montréal, a déclaré qu’il serait surpris si le Nouveau-Brunswick – ou tout autre gouvernement – ​​investit le temps, l’argent et les efforts nécessaires pour faire une bonne modélisation maintenant.

“Je ne suis pas sûr à 100% qu’ils soient intéressés à faire quoi que ce soit de proactif dans la situation du COVID, car ils pensent, je pense que la plupart des politiciens. – pas nécessairement les gens de la santé publique, mais la plupart des politiciens, je pense – à ce stade moment sont juste un peu comme, ‘Personne ne s’en soucie.'”

Bacon soutient que la “contradiction” des gouvernements n’a pas aidé.

D’une part, ils lèvent les mesures de protection contre le COVID-19. Mais d’autre part, ils disent aux gens qu’il est important qu’ils se fassent vacciner et qu’ils reçoivent un rappel.

“Et la population est en quelque sorte debout là, se grattant la tête en disant:” Eh bien, pourquoi? … Vous ne me donnez aucune indication sur l’importance de cela ou sur la nécessité de cela.

“‘En fait, vous faites exactement le contraire. Vos actions disent que tout va bien.'”

Simon Bacon, professeur de médecine comportementale à l’Université Concordia, a déclaré que sans données de modélisation COVID-19, le public est laissé “un peu dans l’ignorance de la façon dont les choses se déroulent”. (Université Concordia)

Dans l’état actuel des choses, Bacon pense que la majorité des gens pensent que COVID n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter, tandis qu’une minorité en diminution rapide prend toujours de bonnes mesures pour se protéger et protéger les autres.

“Il y a probablement un faux sentiment de sécurité autour de là où nous en sommes avec la pandémie de COVID”, a-t-il déclaré.

Au Québec, a-t-il dit, quelque 2 000 personnes sont hospitalisées avec la COVID, et entre cinq et 20 décès par COVID surviennent chaque jour. “Dans une mauvaise semaine, c’est comme 140 personnes. C’est comme un avion qui tombe, des décès dus au COVID.”

Une nouvelle variante pourrait signifier “problème”

Il a dit qu’il comprenait que la modélisation d’une pandémie complexe et évolutive est difficile et impliquera toujours un certain degré d’erreur, mais la rétention de données n’est pas la réponse.

“Tout ce que cela fait, c’est susciter la méfiance et conduire cette apathie supplémentaire envers ce qui peut être des éléments clés qui devront peut-être être réintroduits sur toute la ligne ou, vous savez, les gens comprennent le risque et minimisent le risque, et naturellement, réduisent simplement les infections en prenant les précautions qu’ils devrait.”

Bacon aimerait voir une modélisation des risques pour les individus dans diverses situations. Si une personne a un certain âge et présente certaines caractéristiques, par exemple, quel est son risque si elle travaille dans un bar ou un restaurant par rapport à un bureau ? Comment leur risque change-t-il s’ils portent un masque ? Comment leur risque change-t-il s’ils reçoivent une dose de rappel, ou deux ou trois ?

“Les gouvernements ont vraiment fait ce gros effort sur la responsabilité individuelle et poussent tout à l’individu pour qu’il prenne les décisions qu’il veut prendre”, a déclaré Bacon.

“Mais ils ne les ont pas vraiment armés d’informations pour savoir quand ils devraient le faire, et quel genre d’impact cela a sur eux personnellement, ou sur les gens qui les entourent.”

Sans informations pour comprendre le risque, les gens sont vulnérables dans des situations à haut risque qu’ils ne comprennent peut-être pas comme étant des situations à haut risque, a-t-il déclaré.

L’autre grande préoccupation avec “ce sentiment de” tout va bien “”, a déclaré Bacon, est que si une nouvelle variante aussi grave que Delta et aussi transmissible qu’Omicron émergeait, “nous pourrions être vraiment en difficulté”.

“Quel sera l’appétit des gouvernements pour réagir à cela, à une population dont ils sont privés de leurs droits, qui ne pense pas que ce soit vraiment un problème, et peut avoir besoin de réintroduire des mesures qui … vont être très impopulaires à cause de toutes les choses que les gouvernements ont dites sur le fait de ne plus avoir besoin de ces choses ? »