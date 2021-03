Apple expérimente un nouveau modèle de MacBook qui présente essentiellement une surface tactile solide au lieu d’un clavier physique qui peut être reconfiguré selon les préférences des utilisateurs. Selon une conception de brevet repérée par Patently Apple, le prototype Apple Macbook a apparemment une grande surface tactile au lieu du pavé tactile et du clavier, où les utilisateurs peuvent même ajouter un pavé numérique qui n’existe encore sur aucun ordinateur portable Apple. Notamment, si l’entreprise va de l’avant avec le design, la zone tactile peut également permettre aux utilisateurs de dessiner avec Apple Pencil, ce qui pourrait finalement tuer ses modèles d’iPad. Ce n’est pas la première fois qu’un brevet mettant en évidence le clavier tactile comme sur iPad ou smartphone fait surface. En mars 2018, le brevet distinct d’Apple parlait d’ajouter un retour haptique au clavier tactile pour offrir une expérience plus authentique. Le nouveau brevet a été approuvé par l’Office des brevets et des marques des États-Unis le 30 mars.

Apple affirme que les avantages d’un clavier tactile incluent la possibilité de configurer les touches et même de personnaliser la «structure de saisie sensible à la force». En conséquence, les périphériques d’entrée peuvent «être déplacés vers un emplacement spécifique du boîtier en fonction des préférences de l’utilisateur. De même, un ou plusieurs de ces dispositifs d’entrée peuvent être redimensionnés ou remodelés par une entrée d’utilisateur, le fonctionnement d’un dispositif électronique associé, un logiciel, un micrologiciel, un autre matériel, etc. Ainsi, la structure d’entrée peut être dite configurable dimensionnellement dans la mesure où les dispositifs d’entrée (ou régions) sur sa surface peuvent être déplacés et / ou redimensionnés et / ou remodelés », note le brevet.

Il peut également permettre aux utilisateurs d’ajouter des émojis fréquemment utilisés au lieu de clés de moindre importance. Au lieu de souligner les défis, la société affirme que les claviers mécaniques traditionnels sont susceptibles de tomber en panne, car les débris emprisonnés à l’intérieur peuvent compromettre le système. En 2018, la société a été contrainte d’offrir un programme de service de clavier étendu pour résoudre les problèmes avec les claviers papillon disponibles sur les ordinateurs portables MacBook et MacBook Pro.

Par conséquent, le dernier brevet propose que la structure d’entrée (remplacement du clavier) ait une couche de contact métallique, une couche de détection positionnée sous la couche de contact métallique et une couche de commande couplée de manière capacitive à la couche de détection. Il ajoute: «La structure d’entrée peut également avoir une couche souple positionnée entre et couplée à la couche de détection et la couche d’entraînement, une couche de base rigide positionnée sous la couche d’entraînement et un ensemble de supports positionnés entre la couche de contact métallique et le couche de base. »

Comme toujours, les lecteurs doivent noter qu’Apple n’a obtenu qu’un dépôt de brevet et que la conception actuelle est limitée à des fins expérimentales. Le produit final peut être libéré ou non, selon les conclusions de l’entreprise.