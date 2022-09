Être boucher fait partie de la famille de Jake Leffelman, mais décider où ouvrir son entreprise de boucherie a conduit Leffelman à faire partie de la famille Downers Grove – une décision qu’il s’est dit heureux d’avoir prise.

Leffelman a grandi dans des boucheries et a commencé son voyage avec un peu de dédain alors qu’il balayait les sols et acceptait des petits boulots. Il a appris à aimer le métier seulement après que son grand-père et son père ont commencé à lui apprendre davantage sur la décomposition de la viande et la fabrication de ses propres recettes, quelque chose qu’ils lui ont appris après qu’ils n’aient pas pu suivre son esprit curieux.

Après que son père ait vendu sa boucherie en 2018, Leffelman a senti que son voyage n’était pas terminé et il a commencé à rêver d’ouvrir sa propre boutique. Bloqué par la pandémie, il a planifié et préparé, le menant à Downers Grove.

“Je cherchais un endroit qui, selon moi, avait un besoin”, a déclaré Leffelman. “Downers Grove avait l’impression qu’il y avait un besoin potentiel, alors j’ai commencé à visiter et j’ai vraiment adoré le centre-ville .”

Leffelman a même contacté la Downers Grove Downtown Management Corporation avant de planter ses racines et a été accueilli avec un tel encouragement qu’il ne pouvait pas imaginer choisir une autre communauté.

Leffelman a donc décidé d’ouvrir Leffelman Meat Center au 4952 Main St., Downers Grove. L’entreprise a ouvert ses portes pour la première fois le week-end de la fête du Travail.

Ayant appris de son père que l’expérience client est primordiale, Leffelman espère concentrer son modèle commercial sur cette notion. Sa boutique offrira chaque jour des choix aux clients, notamment des steaks de faux-filet et de New York, des côtelettes de porc, des côtes levées, de la poitrine, des tri-tips et la saucisse maison préférée de Leffelman.

“Il y a juste des possibilités illimitées de saucisses qui peuvent vraiment vous démarquer”, a-t-il déclaré. « Il est important pour moi d’avoir une offre aussi diversifiée que possible. Voir les clients sourire et leur offrir quelque chose d’unique dont ils ont besoin est ce qui m’a vraiment attiré dans l’entreprise. »

L’art et la compétence d’être un boucher ont inspiré le parcours de Leffelman, et il est ravi de partager cette compétence avec la communauté de Downers Grove et les régions avoisinantes. Ses journées sont longues et le processus est difficile, mais Leffelman veut être ce dont la communauté a besoin, ce qui signifie que si les gens veulent qu’il ouvre plus tôt ou ferme plus tard, il est impatient de se conformer.

Essayer de franchir la ligne d’arrivée a été difficile pour Leffelman, mais son excitation a grandi à mesure que son ouverture approchait. Avec le soutien que Leffelman a reçu de la communauté, chaque mot aimable réaffirme qu’il a fait le bon choix en choisissant Downers Grove, a-t-il déclaré.

“J’avais l’impression que la communauté avait beaucoup à offrir”, a déclaré Leffelman. “Je me suis juste senti très bien accueilli et recherché dans la communauté… et j’espère que la communauté me connaîtra aussi parce que [the people] J’ai rencontré jusqu’à présent, j’ai été parmi les plus gentils que j’ai rencontrés de toute ma vie.