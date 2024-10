Le nouveau body Eras Tour de Taylor Swift a convaincu les fans qu’un nouvel album est en route

Taylor Swift a fait ses débuts avec un nouveau body lors de l’ère de réputation de son concert au Hard Rock Arena de Miami, en Floride, ce week-end.

Avant son spectacle du 18 octobre, Taylor – qui a emmené son chat Olivia Benson à l’arène de Miami avant le spectacle – était restée fidèle à la version originale rouge et noire du body depuis le début en mars 2023 de sa tournée Eras à Glendale, en Arizona. .

Toutes les autres époques ont vu plusieurs changements de costumes, mais pas de réputation.

Par coïncidence, c’est le prochain album que le chanteur de Look What You Made Me Do, 34 ans, est sur le point de réenregistrer et de sortir sous le nom de Taylor’s Version (TV).

Et naturellement, c’est exactement ce qui, selon les Swifties, se produit avec la nouvelle tenue noire et dorée à motif cobra conçue par Roberto Cavalli.

La chanteuse à succès Karma a également largement utilisé le noir et l’or lors de sa tournée Reputation en 2018.

Reputation est l’un des derniers albums qu’il reste à réenregistrer chez Swift et les fans attendent avec impatience la grande annonce de sa date de sortie depuis des mois.

Plusieurs utilisateurs ont souligné que le serpent géant sur scène ressemblait énormément à Karyn – le cobra qui dominait la scène lors de sa prestation aux American Music Awards 2018.

En 2018, Taylor a confirmé le nom du serpent, a écrit un poème à son sujet (elle ?) et l’a publié sur Tumblr.

« C’est une histoire d’amour, dis simplement HISS », a-t-elle terminé le poème.

« Il y a littéralement une Karyn sur votre poitrine », a déclaré un utilisateur de TikTok dans sa vidéo sur le changement de garde-robe.

Un utilisateur de X (anciennement Twitter) a écrit : « La personne la plus ennuyeuse que vous connaissez panique à cause d’un nouveau body de réputation. C’est moi. TAYLOR SWIFT A UN NOUVEAU BODY DE RÉPUTATION.

Un autre fan a pris une photo en noir et blanc de la chanteuse Anti-Hero et lui a mis un nez de clown et une perruque afro arc-en-ciel.

Ils l’ont légendé : « Je fais le clown pour REP TV ce soir. »

Malgré l’optimisme de nombreux fans, il faut noter que Taylor n’a pas annoncé Reputation TV vendredi soir.

« Après un an et demi, nous recevons un nouveau body et cela ne veut rien dire ????? » » a déclaré un utilisateur sur TikTok.

« Taylor Swift a l’opportunité de faire la chose la plus drôle qui soit et de NE PAS annoncer Rep TV après avoir porté une nouvelle tenue de Rep TV pour la première fois en 132 émissions », a écrit un utilisateur de X.

Il y a cependant deux autres émissions à Miami pour que le hitmaker Bejeweled annonce Reputation TV.

Taylor portait également une nouvelle tenue pour l’ère sans peur de son émission de vendredi soir, mais cela n’a pas attiré l’attention des fans comme l’a fait la combinaison Reputation.

Les concerts de Miami marquent le début de la dernière étape de sa tournée Eras qui l’a vue sillonner le monde pendant près de deux ans.

Après les dates en Floride, Swift donnera six concerts à Toronto en novembre.

Elle conclura la tournée en décembre avec trois spectacles à Vancouver.