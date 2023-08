Le nouveau bloc e-mail vers texte de Verizon est si facile à réaliser

Dans le monde des spammeurs, il existe une méthode abusive d’envoi de SMS appelée email-to-text qui prend votre numéro de téléphone, le convertit en adresse e-mail, puis permet à quelqu’un d’envoyer un message à cet e-mail qui est ensuite transformé en texte. Selon Verizon, environ 80 % des messages électroniques vers texte dans le monde sont du spam et la plupart des gens feraient mieux de ne pas les recevoir du tout, juste au cas où ils cliqueraient accidentellement sur un lien qui pourrait causer des ravages dans leur vie.

Aujourd’hui, Verizon a annoncé un moyen de bloquer directement ces types de messages sur votre compte. C’est un interrupteur gratuit qui peut être activé ou désactivé avec un simple texte. Si vous pensez voir de nombreux messages texte spammés par courrier électronique, pensez à essayer ceci.

Comment désactiver l’e-mail vers texte sur Verizon

Pour désactiver l’e-mail vers texte sur Verizon, vous enverrez simplement OFF au 4040. C’est tout. Une fois terminé, vous recevrez un message comme je l’ai fait ci-dessous qui dit : « Votre numéro de téléphone ne recevra plus de messages e-mail vers texte ».

Boom. Prenez ça, spam, frères.

OK, mais que se passe-t-il si vous bloquez tous ces messages e-mail-texte et réalisez ensuite que vous en avez réellement besoin parce que vous les utilisez sous une forme ou une autre. Vous pouvez facilement réactiver la fonctionnalité en envoyant ON au 4040. Encore une fois, c’est aussi simple que cela.

Comment signaler des SMS de spam à Verizon

Saviez-vous que vous pouvez également signaler les messages de spam à Verizon sur presque tous les appareils ? Vous pouvez soit transférer ces messages au 7726, soit effectuer les opérations suivantes sur un iPhone, dans Google Messages, dans Messages+ de Verizon ou dans l’application Messages de Samsung :

Appareil Apple

Ouvrez votre application de messagerie texte Apple

Recherchez et sélectionnez le message texte spam que vous souhaitez signaler comme courrier indésirable

Robinet « Signaler un courrier indésirable » bouton dans votre application de messagerie texte

bouton dans votre application de messagerie texte Sélectionner « Supprimer et signaler les fichiers indésirables »

Messages Google

Ouvrez votre application de messagerie Android

Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez bloquer

Sélectionnez les trois points dans le coin supérieur gauche

Sélectionnez Bloquer

Sélectionner « Signaler comme spam »

Puis appuyez sur ok

Message Verizon+

Ouvrez votre application de messagerie Message+

Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez signaler comme spam

Sélectionner « Signaler comme spam » à partir de l’écran contextuel

à partir de l’écran contextuel Sélectionner « Signaler comme spam »

Messages Samsung

Ouvrez votre application de messagerie Samsung

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Paramètres

Sélectionner « Bloquer les numéros et le spam »

Sélectionner « Numéros de bloc »

Sélectionner « Messages »

Sélectionnez la conversation que vous souhaitez bloquer

Il est temps d’agir.

// Verizon