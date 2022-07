Le nouveau blaster à gel haute puissance de Nerf lance des munitions qui éclatent à l’impact

Nerf lance mardi un nouveau type de munitions qui, contrairement aux célèbres fléchettes en mousse du fabricant de jouets, ne nécessitent aucun ramassage. Le nouveau Nerf Pro Gelfire Mythic Full Auto Blaster tire les nouvelles balles hydro à base de gel de Nerf et peut les tirer à un rythme de 10 par seconde.

La conception du pistolet à gel ressemble à celle d’un pistolet de paintball, mais les cartouches sont différentes. Les cartouches de polymère sont trempées dans l’eau avant d’être chargées dans la trémie d’alimentation du blaster, qui peut contenir jusqu’à 800 des 10 000 cartouches. Une fois tirés, les projectiles hydrauliques éclatent et se dissolvent lorsqu’ils touchent une cible, éliminant ainsi le nettoyage.

Le blaster à gel a été annoncé avant le San Diego Comic-Con, qui commence plus tard cette semaine, et il devrait être sur les étagères d’ici le 1er novembre. Au prix de 80 $, le blaster est actuellement disponible en précommande sur Cible et Amazone. Il est recommandé pour les 14 ans et plus.

Plus tôt cette année, Nerf a annoncé un blaster sur le thème de Star Wars, spécialement conçu d’après Le foudroyeur EE-3 de Boba Fettet le Blaster ultra rapidequi tire sept fléchettes par seconde.