Le nouveau billet de 5 $ australien ne comportera pas le roi Charles

Brisbane

CNN

—



Le nouveau billet de 5 dollars australien ne comportera pas le roi Charles III de Grande-Bretagne, mais plutôt un nouveau design qui honore “la culture et l’histoire des premiers Australiens”, a annoncé jeudi sa banque centrale.

Le dessin remplacera le portrait de Sa Majesté la reine Elizabeth II, a déclaré la Reserve Bank of Australia (RBA) dans un communiqué, ajoutant que la décision avait été prise après consultation avec le gouvernement australien.

La banque consultera Premiers Australiens dans la conception du billet de 5 dollars, dont l’émission pourrait prendre plusieurs années, a-t-il ajouté.

Les premiers Australiens font référence à la population autochtone du pays, ou peuple des Premières Nations, composé d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres, descendants de la plus ancienne culture continue du monde qui occupent le continent depuis plus de 65 000 ans. Ensemble, ils représentent environ 3,2% de la population du pays de 25 millions d’habitants.

Pendant ce temps, le billet de 5 dollars actuel continuera à circuler et aura cours légal même après l’introduction du nouveau billet de banque, selon la RBA. Les responsables ont également déclaré que les pièces existantes à l’effigie de la reine resteraient légales “pour toujours”.

Le roi Charles III continuera de figurer sur les pièces de monnaie, que la Royal Australian Mint devrait commencer à produire « au second semestre de cette année », Andrew Leigh, le ministre adjoint de la concurrence, des organismes de bienfaisance et du Trésor, a déclaré à ABC Radio dans une interview.

La Monnaie a déclaré qu’elle prévoyait de dévoiler le dessin des premières pièces du roi Charles au début de cette année.

Des milliards de billets et de pièces à travers le monde arborant le portrait de la reine Elizabeth II sont en train d’être remplacés après sa mort en septembre dernier.

L’image de la reine est inscrite sur certains billets de banque et pièces de monnaie à travers le Commonwealth – une association de 54 pays, dont presque tous étaient autrefois colonisés par le Royaume-Uni.

En Australie, le portrait de la reine “a été représenté dans toutes les séries de billets de banque australiens depuis son couronnement”, pendant sept décennies, selon la RBA.

Un journaliste de CNN prédit ce que nous verrons du roi Charles

– Anna Cooban et Angus Watson de CNN ont contribué à ce rapport.