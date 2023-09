Le nouveau bébé de Rihanna et A$AP Rocky s’appelle Riot Rose

Le deuxième enfant de Rihanna et A$AP Rocky, né cet été, était un autre fils — et nous connaissons maintenant son nom.

Le couple a baptisé leur petite Riot Rose Mayers, selon un acte de naissance obtenu par Access Hollywood et consulté par TODAY.com.

Son nom suit la tradition des noms « R » dans la famille. Le nom complet de Rihanna est Robyn Rihanna Fenty, tandis que le vrai nom de A$AP Rocky est Rakim Athelaston Mayers.

Baby Riot est né le 1er août au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles, selon l’acte de naissance.

Le chanteur de « Umbrella » – qui partageait déjà un fils aîné, RZA, 1 anavec A$AP Rocky — a révélé qu’elle attendait à nouveau lorsqu’elle a montré son ventre de grossesse alors qu’elle était en tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl 2023 en février.

La gagnante d’un Grammy, qui portait un ensemble entièrement rouge pour le spectacle, a fièrement posé ses mains sur son baby bump alors qu’elle chantait ses plus grands succès.

Le représentant de la superstar a ensuite confirmé sa grossesse à NBC News.

Rihanna et A$AP Rocky ont accueilli leur premier enfant en mai 2022, mais les fans ont dû attendre une année entière avant de connaître le père du bébé. a révélé le nom de son fils.

Rocheux a partagé une publication Instagram honorant le premier anniversaire de son petit garçon. «WU TANG IZ 4 DA CHUREN. JOYEUX 1ER ANNIVERSAIRE À MON 1er NÉ. RZA », a-t-il écrit à côté de plusieurs photos de famille et d’une vidéo de lui tenant son petit garçon.

Le nom de RZA a été inspiré par le rappeur du Wu-Tang Clan RZA, dont le vrai nom est Robert Fitzgerald Diggs.

Rihanna a s’est extasié sur les joies de la maternité depuis l’accueil de RZA.

Les « Diamants » ont raconté «Divertissement ce soir» en novembre 2022 que son premier-né était un bébé « heureux ».

Elle a ajouté qu’elle adorait voir son petit garçon au début de chaque journée. « Oh mon Dieu, les matins, c’est comme voir son visage du matin ! » dit-elle. «Voir un bébé avec des petits sacs et se réveiller et il est juste surpris. Ils essaient de comprendre où ils en sont. C’est le plus mignon, c’est mon moment préféré de la journée.

Le même mois, elle décrit son fils comme « câlin » en parlant aux personnes. « Il est drôle, il est heureux – et il est graisse! » dit-elle. « Il est incroyable. C’est une vraie scène de câlins en ce moment.

S’adressant au Vogue britannique plus tôt cette année, Rihanna a révélé que elle n’a aucune préférence en ce qui concerne le sexe du bébé n°2.

« Écoute, je suis partant pour n’importe quoi. Mon souhait serait d’avoir plus d’enfants, mais peu importe ce que Dieu veut pour moi, je suis là », a-t-elle déclaré. « Fille garçon. Peu importe. »