Le nouveau beau gosse d’Emmerdale a un Hollywood A-lister comme meilleur ami

EMMERDALE a engagé un nouveau beau gosse pour faire vibrer le village – et il a un Hollywood A-lister pour un meilleur pote.

L’acteur Lewis Cope rejoindra bientôt le feuilleton ITV en tant que Manny – nounou – Nicky.

Il est sur le point d’attirer l’attention de la millionnaire Gabby Thomas alors qu’il arrive à Home Farm pour l’aider, ainsi que son ennemie Dawn Taylor, à s’occuper de leur progéniture collective d’enfants.

Après avoir joué dans Doctors and Vera, Lewis s’est fait un nom en tant qu’enfant star.

Il a joué Michael dans Billy Elliott dans le West End face à son ami la star de Spider-Man Tom Holland.

La patronne d’Emmerdale, Jane Hudson, a taquiné son arrivée en disant: «Lewis Cope joue la nounou à Home Farm.

“Je pense que c’est la première fois que Home Farm a une nounou.

“C’est une très belle nounou qui capte l’attention de Gabby dès qu’il arrive pour l’entretien.

“Il est clair pour tout le monde qu’elle ne se concentre pas sur qui s’occupera le mieux des enfants, mais sur qui s’occupera le mieux d’elle. Il y a beaucoup de plaisir en magasin.

Lewis a ajouté: «J’étais absolument aux anges quand j’ai découvert que je rejoindrais le casting.

«Je pense que tout le monde a été adorable. Nicky est un super personnage, il est très sympathique et sympathique et je m’amuse juste avec lui.

Cependant, Lewis a également averti que Nicky n’était peut-être pas tout ce qu’il semblait être.

L’acteur a taquiné: “C’est une personne adorable et il est presque trop beau pour être vrai, mais vous devrez attendre et voir.”

Mais il était ravi quand il a appris qu’il avait obtenu le rôle.

Lewis a déclaré: “J’étais sur le plateau en train de filmer quelque chose pour ITV et j’ai reçu l’appel. J’essayais d’appeler tout le monde et personne ne répondait. Je pense que quelques heures plus tard, j’ai contacté mon ami John qui a répondu au téléphone et je me suis dit ‘d’accord, je te le dirai alors’.

Il a ajouté: “C’est une émission massive, ma famille l’a déjà regardée et ma nounou l’adore. Donc, c’est bien que ma nounou puisse le regarder et, oui, je l’ai déjà regardé.