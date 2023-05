Le nouveau batteur des Foo Fighters, Josh Freese, est chaleureusement accueilli par les fans : « Une nouvelle ère a commencé »

Les Foo Fighters avaient une équipe littéralement hétéroclite de camées dans leur livestream, « Foo Fighters: Preparing Music for Concerts », avant d’annoncer un nouvel ajout au groupe: le batteur Josh Freese.

À la suite du décès tragique de Taylor Hawkins en mars dernier, le groupe a fait appel à d’autres batteurs célèbres, dont Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee de Mötley Crüe et Danny Carey de Tool, pour taquiner l’arrivée ultime de Freese.

Chaque musicien a été accueilli dans le studio par le groupe, seulement pour faire une remarque amusante comme « Il y a une Mercedes blanche qui me bloque », « J’ai eu le PF Chang’s » et « J’ai soigné vos caniches pour vous ».

Avec de multiples interruptions, une voix agitée hors caméra peut être entendue crier « Excusez-moi », avant de passer à Freese derrière la batterie. « Les gars, est-ce qu’on peut juste, je ne sais pas, jouer une chanson ou deux ? Quelque chose », demande-t-il, avant que les Foo Fighters ne commencent à jouer de la nouvelle musique de leur prochain album « But Here We Are ».

FOO FIGHTERS ABORDENT LE FUTUR COMME UN GROUPE SANS TAYLOR HAWKINS APRÈS SA MORT TRAGIQUE

L’accueil réservé à Freese a été extrêmement positif, les fans se rendant sur les réseaux sociaux pour célébrer l’annonce.

« Absolument phénoménal. Josh Freese est une bête à la batterie. Comme des millions d’autres, je me suis demandé comment les choses se passeraient après le décès de Taylor. Il serait si fier de la façon dont FF a géré les choses. Merci @joshfreese pour votre talent et prendre le relais », a écrit un fan.

« Merci d’être revenu », a ajouté une autre personne. « Une nouvelle ère a commencé, et Taylor, j’espère que vous souriez d’où que vous soyez », ont-ils noté à propos de Hawkins. « Merci d’avoir choisi Josh, c’était la bonne chose à faire »

« OMG !! Vous n’avez pas déçu – c’était juste BRILLANT ! J’ai ri, j’ai pleuré et j’ai chanté de tout mon cœur avec vous. Bravo Josh ! J’ai adoré chaque seconde et j’ai hâte que les dates de la tournée britannique soient annoncées quand nous pourrons tout refaire ensemble », a partagé un autre utilisateur.

Les Foo Fighters ont été initialement créés par l’ancien batteur de Nirvana Dave Grohl qui recrutera plus tard Hawkins dans le groupe.

Hawkins a été retrouvé mort le 25 mars dans une chambre d’hôtel à Chaperino, en Colombie, lors de la partie sud-américaine de la tournée des Foo Fighters. Hawkins, 50 ans, est décédé avant un concert à Bogotá.

Le secrétaire de district à la Santé de Colombie a également confirmé la situation dans laquelle Hawkins est décédé, déclarant dans un communiqué de presse traduit en anglais : « Le centre de réglementation des urgences et des urgences de la ville a reçu un rapport concernant un patient souffrant de douleurs thoraciques dans un hôtel situé au nord de la ville. . Une ambulance a été dépêchée pour s’occuper de l’affaire. »

Un jour après son décès, le bureau du procureur général colombien a publié un premier rapport de toxicologie qui a révélé que le batteur avait 10 substances psychoactives différentes dans son corps, dont « THX (marijuana), antidépresseurs tricycliques, benzodiazépines et opioïdes, entre autres ».

Le remplaçant de Hawkins, Freese, est un musicien établi à part entière, ayant joué de la batterie pour Guns N’ Roses, Paramore et Nine Inch Nails, entre autres.

Alors qu’ils reprennent leur tournée, les Foo Fighters ont déjà vendu leur prochain spectacle dans le New Hampshire le 24 mai, la première fois que Freese jouera devant un public avec le groupe.