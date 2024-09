Le nouveau bâtiment d’exposition du Musée d’histoire naturelle hongrois à Debrecen : concours international de design

Emplacement du nouveau bâtiment d’exposition du Musée d’histoire naturelle hongrois à Debrecen

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (Debrecen Infrastructure Development Ltd., ci-après dénommée « l’autorité contractante ») lance un appel à concours international d’architecture (ci-après dénommé le « concours de conception ») intitulé « Le nouveau bâtiment d’exposition du musée hongrois d’histoire naturelle de Debrecen ». L’objectif du concours est de concevoir un bâtiment pour le musée en adéquation avec les fonctions déjà présentes sur le site.

Le pouvoir adjudicateur s’attend à ce que les travaux soumis au concours de conception répondent aux critères suivants :

– réaliser une installation qui présentera le contenu des sciences naturelles sous une forme tournée vers l’avenir ; qui pourra attirer des visiteurs nationaux et étrangers à Debrecen ; qui sera reliée au Parc culturel (zoo et parc d’attractions) et à d’autres fonctions déjà situées dans la Grande Forêt (Stade Nagyerdei, Parc à thème Sziget-Blue, Centre sportif, Étang Békás, Aquaticum) ;

– fonctionner comme un espace communautaire où les familles et les personnes qui souhaitent apprendre et s’amuser, ainsi que les représentants des professions scientifiques et muséales peuvent se rencontrer, se connecter à son environnement et servir d’espace ouvert au quotidien pour les habitants du quartier ;

– en appliquant des solutions architecturales uniques et révolutionnaires, en servant d’institution culturelle et scientifique de référence en Europe centrale, en étant l’un des bâtiments les plus modernes, innovants et respectueux de l’environnement en Europe, en offrant un lieu pour des expositions de classe mondiale, un lieu satisfaisant les exigences du présent et du futur et un lieu définissant les tendances en matière de fréquentation des musées.

La priorité sera d’exploiter le potentiel de la proximité du Parc Culturel, en concevant les environs immédiats du bâtiment de manière à créer un environnement naturel et bâti de haute qualité de manière durable.

Le Musée d’histoire naturelle de Hongrie est un centre de recherche scientifique réputé, tant en Hongrie qu’à l’étranger, et l’un des musées les plus appréciés des visiteurs. La mission du musée est de fournir des connaissances et une compréhension utiles de la nature, des processus qui se déroulent dans notre environnement, de la nature, des humains et du monde qu’ils ont créé.

Avec une surface brute de plancher d’environ 22 900 m2, la fonction principale du bâtiment d’exposition sera d’abriter environ 7 200 m2 d’espace d’exposition, 5 800 m2 d’espace de circulation publique, des zones d’accueil et de circulation, 2 800 m2 de bureaux pour la direction du musée et les chercheurs, 2 500 m2 d’espaces techniques, opérationnels et mécaniques, 4 600 m2 de parking et 14 000 m2 de jardin intérieur et d’espace extérieur.

Forme et nature du concours de design :

Concours international de design sur invitation atteignant le seuil de l’UE, pour la préparation de la documentation de conception architecturale pour le nouveau bâtiment d’exposition du Musée hongrois d’histoire naturelle à Debrecen, qui invite les candidatures d’architectes hongrois et internationaux.

À la suite du concours de conception, le pouvoir adjudicateur souhaite conclure un contrat de conception avec le concepteur lauréat du 1er prix, à l’issue d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, conformément à l’article 98 (5) de la loi sur les marchés publics, pour la préparation de la documentation de conception pour la conception du nouveau bâtiment d’exposition du Musée hongrois d’histoire naturelle à Debrecen.

Nature du Concours de Design : ouvert pendant la phase de pré-qualification et restreint pendant la phase d’invitation pour le dépôt des candidatures.

Au cours de la première phase de la procédure, l’autorité contractante évalue si les candidats sont aptes à exécuter le contrat et sélectionne ceux qui sont qualifiés, jusqu’à un certain nombre, pour être invités à soumettre une proposition de conception.

Le nombre de soumissionnaires invités à la phase de compétition du présent concours de conception est de 14, dont 10 sont directement invités.

Si les soumissionnaires directement invités soumettent une demande de préqualification invalide ou ne soumettent pas de demande de préqualification, les soumissionnaires éligibles seront invités jusqu’au nombre limite prédéterminé de soumissionnaires.

Prix ​​du concours de design

Prix ​​le plus élevé : 60 000 euros

Montant minimum du prix d’achat : 5 000 EUR

Remboursement des frais : 15 000 EUR / Soumissionnaire

Budget total du prix : 330 000 euros