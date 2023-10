Le nouveau bâtiment de l’Assemblée générale apporte davantage d’espace de bureau, des technologies plus récentes et un four à pizza

Lorsque le nouveau bâtiment de l’Assemblée générale ouvrira ses portes au public mercredi prochain après sept ans de construction, l’installation modernisée changera la façon dont les Virginiens peuvent interagir avec les législateurs et participer au processus démocratique.

À quelques pas du Capitole historique de l’État, le bâtiment de 14 étages abrite des bureaux pour 140 législateurs ; près d’une douzaine de salles de réunion pour les commissions, les sous-commissions et le Département des services législatifs, qui aide les législateurs à rédiger les projets de loi ; un petit bureau de poste ; et une expansion significative du Meriwether’s Capitol Café qui comprend désormais un four à pizza et un café-bar.

Une salle de réunion des comités de la Chambre des délégués, où les législateurs débattront et voteront sur la législation avant qu’elle n’arrive à la Chambre. Photo de Markus Schmidt.

Un tunnel nouvellement construit, qui devrait ouvrir ses portes le 31 décembre et sera ouvert aux législateurs, au personnel et aux visiteurs, relie l’immeuble de bureaux au Capitole, vieux de 235 ans.

Le bâtiment offre également des espaces de travail aux journalistes, qui jusqu’à récemment étaient confinés dans une pièce sans fenêtre au cœur du Capitole lui-même.

« Par rapport à l’ancien GAB, le bâtiment est beaucoup plus fluide et bien pensé, avec des gens qui courent partout », a déclaré le greffier de la Chambre des Délégués, Paul Nardo, aux journalistes lors d’une tournée de presse jeudi. « L’action principale se déroulera au niveau inférieur, aux premier, deuxième et troisième étages. C’est là que se dérouleront les travaux de l’Assemblée générale.

La construction du nouveau bâtiment de l’Assemblée générale fait partie d’un projet de 300 millions de dollars qui comprenait également la restauration de l’ancien hôtel de ville de Richmond et la construction d’un parking pour les employés de l’État.

D’un coût estimé à environ 292 millions de dollars, l’immeuble de bureaux constitue de loin la plus grande partie du projet, qui a débuté en 2017 avec la démolition de l’ancien bâtiment de l’Assemblée générale inauguré en 1976. Un sous-comité de législateurs – trois démocrates et trois Républicains – a été impliqué dans chaque étape du processus de planification.

Susan Clarke Schaar, greffière du Sénat de l’État qui travaille au Capitole de l’État depuis le milieu des années 1970, a déclaré que même si l’ancien bâtiment constituait « un énorme progrès » pour l’époque, il avait tout simplement perdu son utilité.

« Les salles de commission étaient trop petites, nous n’avions pas assez de salles de sous-commissions, les membres n’avaient pas assez d’espace pour leurs collaborateurs, les espaces publics étaient partout dans le bâtiment », a déclaré Schaar aux journalistes jeudi. « Nous savions que nous devions faire quelque chose pour donner plus d’accès au public, plus de transparence, et cela sera plus bénéfique pour les personnes intéressées par le processus ou qui ont des préoccupations à soumettre au pouvoir législatif. Je pense que c’est important pour les contribuables.

Le joyau de Meriwether’s est son nouveau four à pizza. Photo de Markus Schmidt.

Schaar a déclaré qu’elle était particulièrement fière de l’agrandissement du Capitol Café de Meriwether.

« De nombreux groupes scolaires viennent ici toute l’année, il n’y avait aucun endroit où manger », a déclaré Schaar. « Ils devaient apporter un sac et déjeuner dans le bus, ou si c’est une belle journée, ils pouvaient manger sur la place. Nous recevons constamment des plaintes à ce sujet.

De l’ancien bâtiment, criblé d’amiante, les ouvriers n’ont conservé que la façade historique qui date de 1912. « Il avait du caractère, mais ce n’était pas un bâtiment destiné à être utilisé comme ça, alors nous avons dit : concevons un bâtiment qui travaille pour la modernité », a déclaré Nardo.

Selon le plan initial, la construction de l’installation devait être achevée d’ici juin de l’année dernière, mais des problèmes de chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 et un échec du test de pressurisation des escaliers au printemps ont repoussé l’ouverture à ce mois-ci.

Contrairement à l’ancien bâtiment de l’Assemblée générale, qui était sombre et exigu, le nouveau bâtiment dispose de beaucoup d’espace, de grandes fenêtres et de nombreux coins salons. Photo de Markus Schmidt.

Le nouveau bâtiment est également équipé de systèmes de sécurité de pointe. Bien qu’il n’ait pas révélé de détails, le colonel John McKee, chef de la police de la Division de police du Capitole, a déclaré que son département avait évalué les risques de sécurité et autres vulnérabilités de l’installation.

« L’aspect le plus important est la sécurité et la protection non seulement des citoyens, mais aussi des visiteurs du siège du gouvernement », a déclaré McKee.

Les améliorations technologiques apportées au bâtiment permettront aux Virginiens de suivre à distance chaque étape du processus législatif, a déclaré Nardo.

« Nous diffuserons en direct toutes les vidéos des réunions, les membres pourront zoomer, ils pourront témoigner à distance », a ajouté Nardo.

« Le processus est très important parce que nous nous occupons des affaires du public, pas seulement celles des membres ici qui font ce qu’ils veulent, et nous consacrons beaucoup de temps, d’efforts et de réflexion pour nous assurer que ce soit beaucoup plus facile à regarder, venez et participez, quelle que soit la manière dont vous choisissez de le faire.

