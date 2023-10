Le nouveau bâillon contre Trump, brièvement expliqué

L’ancien président Donald Trump sera désormais confronté à certaines restrictions sur l’un de ses passe-temps favoris : attaquer ses ennemis présumés.

Lundi, la juge fédérale Tanya Chutkan a émis une ordonnance de silence partiel qui empêche Trump de s’en prendre aux témoins, aux procureurs et au personnel judiciaire impliqués dans l’affaire fédérale examinant ses tentatives d’annuler les élections de 2020. L’ordonnance fait suite à une demande du procureur spécial Jack Smith, qui dirige les enquêtes sur Trump, et intervient après que Trump ait déjà dénigré la famille de Smith et l’a décrit comme «dérangé». Chutkan n’a pas encore précisé exactement comment l’ordonnance sera appliquée, ni quelle sanction Trump pourrait encourir s’il décide de la violer.

En général, cependant, désobéir à une ordonnance de silence est généralement considéré comme ce qu’on appelle un outrage au tribunal – essentiellement, une désobéissance délibérée à une ordonnance du tribunal. Dans le passé, ceux qui ont été reconnus coupables d’outrage au tribunal ont été placés en détention ou condamnés à une amende.

Comme Chutkan l’a expliqué, la décision vise à garantir que Trump n’intimide pas le personnel et les témoins, et à garantir que ses déclarations extérieures n’affectent pas la façon dont l’affaire est présentée. De plus, l’ordonnance exprime la crainte que les déclarations de Trump puissent attiser la violence et le harcèlement envers les cibles qu’il mentionne.

« Il ne s’agit pas de savoir si j’aime le langage utilisé par M. Trump », a déclaré Chutkan en annonçant l’ordre. « Il s’agit d’un langage qui présente un danger pour l’administration de la justice. »

Trump a répondu en affirmant que le tribunal tentait de restreindre sa liberté d’expression et de le cibler. « Je suis un candidat qui se présente aux élections et je n’ai pas le droit de parler », a déclaré Trump aux journalistes mardi. Il a déclaré que son équipe avait l’intention de faire appel de cette ordonnance.

Comme la plupart des ordres de silence, l’objectif de Chutkan est de trouver un équilibre entre interdire à Trump d’intimider les participants à l’affaire et restreindre ses droits à la liberté d’expression du premier amendement. En outre, il tente de garantir que les tribunaux n’affectent pas les élections primaires et générales républicaines en cours. Par exemple, Trump peut continuer à critiquer l’ancien vice-président Mike Pence dans le contexte des primaires, mais n’est pas en mesure d’aborder le rôle qu’il joue dans le dossier des élections de 2020. Le silence n’empêche pas Trump de continuer à lancer des attaques contre le ministère de la Justice, le juge Chutkan ou le président Joe Biden.

L’ordonnance ne fait qu’ajouter au bagage juridique de Trump alors qu’il fait face à quatre actes d’accusation criminels, dont deux au niveau fédéral et deux au niveau des États. Et ce n’est même pas la seule ordonnance de silence dont il fait l’objet. Il a reçu l’ordre de modérer ses déclarations lors de son procès pour fraude civile à New York après avoir attaqué un membre du juge chargé de cette affaire.

Que se passe-t-il si Trump viole son ordre de silence ?

En pratique, le silence signifie que Trump n’est pas en mesure d’attaquer personnellement des individus comme Smith ou des membres du personnel du tribunal, à moins qu’il ne veuille faire face à une sanction potentielle qui pourrait inclure une amende ou même une peine de prison.

Si Trump devait enfreindre l’ordonnance, il serait considéré comme outrage au tribunal, une infraction qui s’accompagne de son propre ensemble de sanctions standard. La loi fédérale décrit la procédure à suivre en cas d’outrage au tribunal, mais ce qui se passerait si Trump ignorait la règle du bâillon dépendrait probablement de la manière exacte dont il l’aurait fait et des personnes qu’il ciblait. Chutkan pourrait, en théorie, décider elle-même d’une punition ; cependant, un procès pour outrage distinct pourrait également avoir lieu. Dans les deux cas, les sanctions pourraient aller d’une amende de 1 000 dollars à six mois de prison.

Auparavant, la loi de New York signifiait que Trump devait payer 110 000 dollars d’amende après avoir été reconnu coupable d’outrage au tribunal après avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête civile de New York sur ses pratiques commerciales.

« Les ordonnances de bâillon sont généralement appliquées avec des sanctions pour outrage, qui comprennent des amendes ou des peines d’emprisonnement », a déclaré Daniel Richman, professeur de droit à Columbia, à Vox. « Cela serait possible dans le cas de Trump. » De plus, note Richman, le juge pourrait potentiellement réviser les modalités de mise en liberté sous caution de Trump pour inclure la détention, les modalités de surveillance et d’éventuelles limitations à l’utilisation des médias sociaux.