Le nouveau bail de Slammers reflète une relation à long terme avec Joliet – Shaw Local

Les Slammers sont là pour rester – au moins jusqu’à la saison de baseball 2028, selon le nouveau bail de l’équipe avec la ville de Joliet.

Le nouveau bail comprend peu de changements, les principaux étant sa durée de six ans, une augmentation du loyer et l’élimination des revenus des droits de dénomination du stade pour la ville.

Le bail est le plus long pour les Slammers, une équipe constituée pour remplir le stade appartenant à la ville pour la saison 2012 après la faillite de son prédécesseur, les JackHammers. Les Slammers sont maintenant à Joliet depuis aussi longtemps que les JackHammers, la première équipe de ligue mineure à jouer au stade lors de son ouverture en 2002.

Une statue d’un joueur de balle se dresse à l’extérieur du Duly Health and Care Field, domicile des Frontier League Joliet Slammers, le jeudi 4 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Les Slammers ne sont peut-être pas aussi flashy que les JackHammers, qui ont placé une statue géante d’un ouvrier du bâtiment derrière le mur du champ gauche, créé des promotions annuelles comme des sièges à remous, et même tiré sur un homme d’un canon et organisé des courses de singes pour post- divertissement de jeu dans l’une de ses dernières années.

Mais les Slammers sont stables.

“C’est notre 10e saison, et l’une des choses dont nous sommes fiers est que nous essayons d’être un locataire peu dramatique pour la ville”, a déclaré le propriétaire majoritaire Nick Semaca. « Nous payons nos factures et nous faisons partie de la communauté. Je prends une vraie joie à cela.

Les JackHammers n’ont notoirement pas payé leurs factures lors de leur dernière saison, laissant les vendeurs locaux et même la célèbre mascotte du poulet de San Diego à la recherche de leur argent, alors que l’équipe a fait faillite.

Les Slammers, en revanche, prévoient d’être là dans six ans de plus et peut-être plus.

Les fans font la queue pour le Steel Grill lors du match d’ouverture à domicile des Joliet Slammers contre les Titans d’Ottawa. Vendredi 13 mai 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Le bail approuvé par le conseil municipal mardi comprend des options de prolongation pour deux périodes supplémentaires de cinq ans.

L’option permet essentiellement d’éliminer la corvée de renégocier le bail si les deux parties sont d’accord, a déclaré le procureur adjoint de la ville, Chris Regis.

“C’est une façon de rationaliser le processus au lieu de recommencer si nous le voulons”, a déclaré Régis. “Nous n’avons pas à retourner à la planche à dessin si nous ne le voulons pas.”

“Je pense que cela facilite simplement un engagement plus long”, a déclaré Semaca. “Mais c’est quelque chose que nous traiterons dans six ans quand nous y arriverons.”

Semaca a noté qu’à un moment donné, les Slammers renégociaient les baux tous les deux ans.

Il a déclaré que le bail de six ans correspond aux engagements que l’équipe prend avec la Frontier League, la ligue dans laquelle jouent les Slammers.

Le bail augmente le loyer annuel des Slammers de 75 000 $ actuellement à 90 000 $. En 2026, le loyer monte à 105 000 $.

Alors que les Slammers paient plus en loyer, ils conservent tous les revenus des droits de dénomination du stade.

Les baux précédents ont toujours fourni à la ville la moitié des revenus des droits de dénomination après certaines dépenses. L’accord actuel sur les droits de dénomination est de 125 000 $ par an.

Semaca a noté qu’il y a eu des années, le stade est resté sans accord sur les droits de dénomination. Il a déclaré que la ville évitait le risque lié aux revenus des droits de dénomination tout en obtenant un loyer plus élevé de l’équipe.

Le propriétaire de Joliet Slammers, Nick Semaca, s’adresse au conseil municipal de Joliet lors d’une réunion en janvier 2021.

(Geoff Stellfox – [email protected]/Geoff Stellfox – [email protected])

En ne partageant pas les revenus avec la ville, les Slammers n’auront pas à rendre publics les termes de leurs accords de droits de dénomination avec des entreprises privées, ce qui est devenu un problème avec l’accord actuel que la ville n’a rendu public que pour régler un procès intenté par The Herald. -Nouvelles.

“Pour la plupart des équipes de baseball, les accords de droits de dénomination ne sont pas publics”, a déclaré Semaca. « La raison en est que les personnes qui concluent les accords ne veulent pas que les conditions soient rendues publiques. Faire des négociations en public est juste limitant.

Le maire Bob O’Dekirk a noté que les Slammers ont survécu à la pandémie de COVID-19, qui a blessé de nombreuses équipes de ligues mineures.

“Mais ils (les Slammers) ont bien fait”, a déclaré O’Dekirk. “La fréquentation est en hausse, et c’est l’une des meilleures équipes de la ligue en présence.”

Selon la Frontier League, les Slammers se classent au troisième rang pour la fréquentation moyenne à 2 566 par match et ont une fréquentation totale de 92 377 jusqu’à présent cette saison.

Les fans célèbrent un coup de circuit des Joliet Slammers contre les Titans d’Ottawa lors du match d’ouverture à domicile, le vendredi 13 mai 2022. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

O’Dekirk était conseiller municipal lorsque la ville a signé son premier bail avec les Slammers à un moment où Joliet avait besoin d’une équipe pour éviter une saison sans baseball après la faillite des JackHammers.

“Ils ont fait du bon travail”, a déclaré le maire à propos des Slammers. “Il y a des choses que nous avons demandées, et ils ont été réceptifs.”