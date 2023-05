Le nouveau back four de Man City les rend plus dangereux que jamais

Dans sa quête éternelle du contrôle total des matchs de football, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a peut-être trouvé ce qui peut amener son équipe au point le plus proche de son objectif. La saison dernière, après une victoire contre Brighton & Hove Albion à l’Etihad, le diffuseur français RMC lui a demandé s’il était satisfait du faible nombre de buts attendus (0,16) de son adversaire.

« Je suis content, mais ça peut toujours être mieux », a répondu Guardiola. « L’objectif est de ne rien donner à l’adversaire. Aucun tir, aucune chance, rien. Tout contrôler. Mais, vous savez… » L’entraîneur catalan n’a pas terminé sa phrase, mais a fait une de ses grimaces habituelles comme si dire, il est impossible de tout contrôler.

C’est peut-être impossible, mais il n’arrêtera jamais d’essayer. Chaque évolution de son équipe de Man City depuis sa prise de fonction à l’été 2016 a été orientée vers le contrôle. Contrôler le ballon, contrôler le rythme des jeux, contrôler les émotions, contrôler les performances et contrôler l’opposition. Que ce soit avec un faux n ° 9, comme dans le match de Brighton avec Phil Foden servant de point de référence de l’attaque, ou avec un arrière latéral entrant pour jouer au milieu de terrain, comme Joao Cancelo l’a fait dans ce même match de Brighton, Guardiola essayait toujours.

Il est passé assez près.

Guardiola est le plus grand entraîneur de sa génération, parmi les plus grands de tous les temps, et il continue de réfléchir, de peaufiner, d’expérimenter. Maintenant, la dernière étape de sa quête de contrôle est ce que nous voyons depuis mars : un arrière quatre composé entièrement de défenseurs centraux, principalement Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji et Nathan Ake.

En termes d’arrières latéraux dans l’équipe de City, Oleksandr Zinchenko a rejoint Arsenal l’été dernier, Cancelo est allé au Bayern Munich en prêt en janvier, Rico Lewis a joué un peu après le début de l’année mais est maintenant principalement sur le banc, et Kyle Walker a eu quelques matchs en tant que remplaçant avant de revenir dans le XI, mais beaucoup plus dans un rôle d’arrière central que d’arrière latéral. Son travail est plus de défendre que d’attaquer.

Au cœur de cette innovation se trouve une volonté de mieux défendre. Les défenseurs centraux sont de purs défenseurs; ils n’ont pas les compromis défensifs des arrières latéraux, qui sont souvent des ailiers convertis. Si vos défenseurs centraux ont la qualité technique et un rythme décent, ils sont parfaits pour ce que Guardiola met en place. En aligner quatre signifie plus d’équilibre, plus de solidité et plus de stabilité. City ne risque pas d’être exposé car aucun de ce quatuor n’est tenté d’aller trop loin. Et cette configuration permet à Guardiola d’utiliser Stones au milieu de terrain, apportant un corps supplémentaire à la partie du terrain où le jeu se décide très souvent.

Guardiola a trouvé le mélange parfait. Il a maintenant ses cinq défenseurs (ces quatre plus Rodri, l’ancre traditionnelle du milieu de terrain) et ses cinq attaquants (Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Foden ou Jack Grealish, Riyad Mahrez ou Bernardo Silva, et Erling Haaland ou Julian Alvarez). La raison pour laquelle il a laissé des ailiers tels que Leroy Sane et Raheem Sterling quitter le club est qu’il voulait passer de joueurs qui prennent des risques avec le ballon, et risquent par la suite de perdre le contrôle, à des joueurs comme Grealish et Bernardo, qui ont moins de rythme mais sont en sécurité. en possession.

Désormais, Guardiola peut contrôler les quatre phases du jeu : en possession, hors de possession, transition offensive et transitions défensives. Avec les quatre défenseurs centraux et la répartition 5-5 entre défenseurs et attaquants, City a tout pour contrôler le jeu quand il a le ballon, quand il ne l’a pas, quand il attaque et quand il défend aussi.

Vous souvenez-vous des défaites contre Manchester United à Old Trafford et à Tottenham Hotspur plus tôt dans la saison ? Le premier utilisait un back four avec Cancelo et Walker, et le second mettait en vedette Lewis et Walker.

Manuel Akanji, John Stones et Ruben Dias sont trois des quatre défenseurs centraux qui ont composé les quatre défenseurs de Man City dans leur quête du triplé cette saison. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Plus tôt dans la saison, Guardiola a utilisé un arrière trois avec Walker, Dias et Aymeric Laporte, avec Bernardo utilisé comme milieu de terrain central en possession et un joueur défensif plus gauche hors de possession. Cela faisait partie du processus. Cette tactique a eu de bons moments mais elle n’a pas complètement convaincu le coach car City a été dominé pendant les 45 premières minutes à Arsenal en jouant comme ça et a également fait match nul 1-1 à Nottingham Forest.

Le moment clé du changement semble être la victoire de Newcastle United à domicile le 4 mars qui a présenté une solide performance collective, notamment en ne donnant pas grand-chose à l’adversaire (5 tirs, 1 chance, 0,43 xG). Il a été suivi d’une impressionnante victoire 1-0 à Crystal Palace une semaine plus tard avec un Stones, Akanji, Dias, Ake de retour à quatre et un adversaire affamé de tout (4 tirs, 0 chances, 0,21 xG). La même défense a été utilisée contre le RB Leipzig quatre jours plus tard, avec un meilleur résultat (7-0) et des statistiques similaires.

La meilleure démonstration de cette nouvelle vision de City et Guardiola a été la masterclass contre Liverpool. Bien que Mohamed Salah ait marqué tôt, les Citizens avaient le contrôle total du ballon (ils ont marqué quatre fois avec 2,96 xG, 17 tirs et quatre grosses occasions) et de l’adversaire (qui n’a eu qu’un seul tir de 0,06 xG après le but du 17e minute).

Même si le Bayern avait 2,19 xG lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions à l’Allianz Arena, la nouvelle configuration fonctionne pour Manchester City, cela ne fait aucun doute. Sur les 10 matches (Premier League et Ligue des champions) que Guardiola a disputés avec ses quatre mousquetaires en défense, seul le Bayern a eu plus de 1,0 xG.

Pour que cela fonctionne correctement, cependant, City ne pouvait pas perdre de productivité en attaque – et ils ne l’ont pas fait. City n’a besoin que de sept buts lors de ses trois derniers matchs de championnat pour égaler son total de buts de la saison dernière (99); ils ont marqué 83 buts lors de la campagne 2020-21, 102 l’année précédente et 95 celle d’avant.

Les statistiques sous-jacentes se comparent bien à celles de l’année dernière, avec presque le même nombre de tirs cadrés (6,0 contre 6,7), plus de grandes occasions créées cette saison en 34 matchs jusqu’à présent (97 contre 87 sur l’ensemble de l’année dernière) et des possessions similaires gagnées dans le dernier tiers (5,8 par match actuellement et 6,3 il y a un an).

Avec un arrière-quatre de défenseurs centraux, Manchester City est plus équilibré et plus solide défensivement tout en étant toujours aussi efficace et menaçant en attaque. Maintenant, ils sont sur la bonne voie pour un triplé incroyable.