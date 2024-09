Comme annoncé lors de l’I/O 2024 en mai, NotebookLM déploie une fonctionnalité « Aperçu audio » qui transforme vos documents, diapositives et graphiques en « discussions audio engageantes ».

Lorsque vous ouvrez un bloc-notes et accédez au guide de haut niveau, qui vous permet déjà de créer une FAQ, une table des matières, un document d’information, etc., un nouveau bouton « Générer » apparaît. Deux « hôtes IA » auront une discussion « animée ». Ils peuvent résumer vos sources ajoutées, établir des liens entre les sujets et « plaisanter ».

Vous pouvez télécharger ce fichier et l’écouter ailleurs, NotebookLM étant particulièrement destiné aux cas d’utilisation de guides d’étude.







Google note que la discussion générée est un « reflet des sources que vous avez téléchargées » plutôt qu’une « vue complète ou objective d’un sujet ». Il existe également la possibilité que des inexactitudes soient introduites.

Les aperçus audio sont encore en phase expérimentale et leur génération prend plusieurs minutes pour les blocs-notes plus volumineux. Seule la sortie en anglais est prise en charge aujourd’hui, tandis que la possibilité d’interrompre et de poser une question n’est pas encore disponible.

Lors de l’I/O, Google a montré qu’il était possible de « rejoindre » la conversation pour la diriger et poser des questions. Il y avait une transcription en temps réel et une animation circulaire sympa, avec cette expérience plus vivante que le simple fait d’obtenir un fichier audio.

La dernière grande mise à jour de NotebookLM en juin a ajouté Gemini 1.5 Pro et étendu la disponibilité à plus de 200 pays.