Le nouveau Apple Pencil sera lancé mardi au lieu des nouveaux iPad, suggère un rapport

Au milieu d’une vague de rumeurs concurrentes, dans lesquelles certains suggèrent que Apple annoncera trois nouveaux modèles d’iPad cette semaine, dont un iPad Air amélioré, un iPad mini et un iPad d’entrée de gamme actualisé mardi.alors que d’autres rapportent que un lancement « n’aura pas lieu ce mois-ci », un nouveau rapport a semé davantage la confusion, affirmant que seul un nouvel Apple Pencil pourrait être annoncé cette semaine.

blog japonais Mac Otakara (via MacRumeurs) a déclaré que « plutôt qu’une mise à jour de l’iPad lui-même, l’Apple Pencil 3 sera lancé ». apportant avec lui des pointes magnétiques interchangeables, comme la rumeur l’a dit plus tôt ce mois-ciqui pourrait offrir aux utilisateurs différents contrôles et capacités de dessin.

Chercheur Apple Majin Bu a été le premier à suggérer qu’un nouveau Apple Pencil était à l’horizon, affirmant que le stylet mis à jour introduirait des pointes échangeables pour différentes techniques de dessin qui nécessitent une saisie et un dessin précis, comme des coups de pinceau fins ou des dessins techniques précis.

Apple a mis à jour l’Apple Pencil pour la dernière fois en novembre 2018. Il a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à l’Apple Pencil de première génération, notamment une fixation magnétique sur le côté de modèles d’iPad comparables, des commandes gestuelles permettant aux utilisateurs d’appuyer deux fois sur le crayon pour basculer entre différents outils. dans les applications compatibles et une finition mate, offrant une prise en main plus confortable et une sensation haut de gamme par rapport au crayon de première génération.

L’Apple Pencil de deuxième génération offre également une meilleure précision et une latence plus faible, offrant une expérience d’écriture et de dessin plus réactive et plus précise.