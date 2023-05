Le nouveau 49ers DC Steve Wilks s’est concentré sur le maintien de la défense la mieux classée

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Oui, Steve Wilks a semblé en faire assez la saison dernière lors de son passage d’entraîneur-chef par intérim avec les Panthers de la Caroline pour obtenir le poste de façon permanente.

Il a guidé une équipe encerclant le drain vers le milieu de 2022 au bord d’atteindre les séries éliminatoires avant de tomber aux mains des Buccaneers de Tampa Bay avec un match à jouer, perdant une place en séries éliminatoires.

Prenant le contrôle de la Caroline à 1-4 après que Matt Rhule ait été mis à la porte, Wilks a mené les Panthers à un dossier de 6-6 pour terminer l’année à 7-10. Mais au lieu d’entraîner la sélection globale n ° 1 de cette année du quart Bryce Young en Caroline, le prix de consolation de Wilks prend le relais de la défense classée n ° 1 de l’année dernière en tant que coordinateur défensif des 49ers de San Francisco.

Remplaçant DeMeco Ryans, maintenant entraîneur-chef des Houston Texans, Wilks dit qu’il n’est pas préoccupé par la possibilité d’utiliser un passage réussi avec les 49ers comme une autre audition pour une opportunité de diriger une franchise NFL.

« J’ai commencé à l’Université Johnson C. Smith, une école de division II, une petite école juste là à Charlotte, en Caroline du Nord », a déclaré le natif de Charlotte aux journalistes dans les locaux des Niners alors que l’équipe commençait les OTA cette semaine. « Je ne pensais pas où je serais. J’en rêvais, mais j’ai toujours essayé de gagner la journée.

« Et c’est là que j’en suis en ce moment. »

Pour rendre sa tâche plus gérable, Wilks hérite du personnel d’entraîneurs défensifs de San Francisco et de certains des meilleurs joueurs de la NFL. Il est chargé de faire fredonner la défense d’élite des 49ers tout en apportant sa propre touche de ce côté du football.

Tout comme son compatriote gourou défensif Raheem Morris exécuté pour la course du Super Bowl des Rams de Los Angeles au cours de la saison 2021, Wilks prend en charge une défense de premier plan sur le point d’atteindre le grand match.

Les 49ers ont tenu des infractions adverses à un minimum de 16,3 points par match pendant la saison régulière en 2022. San Francisco a également terminé en tête de la NFL pour le nombre total de verges autorisées par match (300,6) et deuxième de la ligue pour les plats à emporter (30).

Alors que San Francisco a perdu deux des meilleurs rushers de l’équipe à Samson Ebukam et Charles Omenihu en agence libre, les 49ers ont signé l’un des meilleurs tacles défensifs loin des Eagles de Philadelphie à Javon Hargrave. Les 49ers comptent sur l’ajout de Hargrave, ainsi que sur le développement des jeunes joueurs de ligne défensifs Drake Jackson et Javon Kinlaw, pour aider à améliorer le front défensif de San Francisco ancré par Nick Bosa et Arik Armstead.

« Tout ce que nous faisons commence à l’avant », a déclaré Wilks. « Quand vous regardez à quel point nous avons été dominants au fil des ans, c’est à cause de notre ligne défensive, et nous avons fait un excellent travail pour la construire tout au long du repêchage.

« Nous avons fait de grandes choses en agence libre l’année dernière. [Defensive line coach Kris] Kocurek fait un travail formidable. Il est l’un des meilleurs de l’industrie dans ce qu’il fait et il a eu un impact majeur sur sa défense. C’est donc vraiment la chose la plus importante qui m’a marqué, à quel point nous avons été formidables à l’avant au fil des ans. »

49ers, Eagles & Cowboys en tête d’affiche des meilleures équipes NFC d’Emmanuel Acho

Les 49ers ont également l’un des duos de secondeurs les plus talentueux de la ligue en All-Pro Fred Warner et Dre Greenlaw. Mais ce que Wilks apporte au groupe, c’est sa spécialité dans l’entraînement des demis défensifs.

Selon Next Gen Stats, les 49ers étaient en couverture de zone 78,5% du temps la saison dernière, n ° 6 de la NFL. Sous la direction de Wilks la saison dernière, les Panthers étaient n ° 7 à 77,4%, alors peut-être qu’il n’y aura pas de changement significatif dans la façon dont San Francisco aborde les choses en termes de schéma dans le secondaire.

Cependant, Wilks a obtenu une nouvelle pièce avec laquelle travailler dans la sécurité de Penn State, Ji’Ayir Brown, une sélection de troisième tour dans le repêchage de cette année. La sécurité du meneur de jeu rejoint les autres sécurités du Pro Bowler Talanoa Hufanga et Tashaun Gipson Sr., ainsi que les demi de coin Charvarius Ward et Deommodore Lenoir.

Avec un sept arrière athlétique, peut-être que San Francisco peut être plus agressif et jouer plus en défense cette saison ?

« Mon parcours est diversifié en zone comme en homme, et je pense que cela peut changer chaque semaine en fonction de votre adversaire », a déclaré Wilks. « Ai-je l’impression que nous avons les compétences nécessaires pour jouer plus d’hommes? Oui. Parfois, est-ce que je veux être un peu plus agressif avec le talent et l’athlétisme que nous avons en tant que secondeur? Oui. »

Les 49ers ont accordé 2 037 verges après la capture la saison dernière, n ° 12 de la NFL selon Next Gen Stats. Ils pourraient donc mieux limiter les gros jeux dans le jeu de passes pour la saison à venir.

Dans une défaite humiliante contre les champions du Super Bowl la saison dernière au Levi’s Stadium contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, les 49ers ont abandonné huit jeux de passe de 20 verges ou plus. En 2023, San Francisco affronte neuf équipes qui ont atteint les séries éliminatoires l’année dernière, avec les quarts Joe Burrow, Dak Prescott, Jalen Hurts, Lamar Jackson et Trevor Lawrence.

Si San Francisco veut rivaliser avec les passeurs d’élite de la NFL, Wilks doit consolider défensivement certaines choses à l’arrière.

« Je dis toujours que la défense remporte les championnats », a déclaré Warner lors de l’événement Dwight Clark Legacy Series. « Cela commence et se termine avec nous. Nous prenons cela sur nos épaules, cette responsabilité. Et nous devons être meilleurs. Dire que la fin de l’année dernière a été blessante, ça l’a été. C’est nul la façon dont ça s’est terminé. »

La façon dont cela s’est terminé, bien sûr, a été une défaite de 31-7 contre les Eagles lors du match de championnat NFC. Oui, les 49ers ont perdu tous leurs quarterbacks dans le match. Mais ils ont également cédé 148 verges au sol et quatre touchés au sol lors de la victoire fulgurante de Philadelphie.

Mais en tant que nouveau venu, Wilks ne regarde ni en arrière ni en avant.

« Je ne regarde même pas au-delà des OTA », a-t-il déclaré. « Je veux juste m’assurer que cette défense est la meilleure possible. »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football 49ers de San Francisco Fred Warner