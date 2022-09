La Surface Pro de Microsoft a eu beaucoup de concurrence au fil des ans, mais le dernier appareil d’Asus vise plutôt le budget 2 en 1 de l’entreprise. Le nouvel ExpertBook B3 détachable a le même écran de 10,5 pouces que le Surface Go 3, mais des différences clés ailleurs en font une alternative crédible.

Le plus évident se trouve sous le capot, où le B3 Detachable abandonne Intel pour le chipset Snapdragon 7c Gen 2 de Qualcomm. C’est une avancée significative par rapport au 8cx Gen 3 qui alimente les appareils phares basés sur ARM, mais est toujours capable de fournir de bonnes performances.

Au moins, ce sera le cas sur les modèles avec 8 Go de RAM ; ceux qui n’ont que 4 Go peuvent ne pas être aussi vifs. Tous les modèles incluent la connectivité 4G, pas la 5G car le 7c Gen 2 ne la prend pas en charge.

L’un des principaux avantages des processeurs ARM est la longue durée de vie de la batterie. Le B3 Detachable est équipé d’une cellule de 38 Wh, une capacité relativement petite pour les batteries de tablettes, mais Asus dit qu’il fournira jusqu’à 21 heures sur une seule charge. Ne vous attendez pas à ce que cela se traduise par une autonomie de trois jours : l’utilisation dans le monde réel risque de l’épuiser beaucoup plus rapidement.

Cet écran de 10,5 pouces est un panneau IPS 1920 × 1200, ce qui signifie qu’il adopte un rapport d’aspect de 16:10. Selon Asus, il peut atteindre une luminosité de 320 nits – bien pour une utilisation en intérieur, mais difficile à l’extérieur. Une lunette épaisse donne à l’appareil un aspect daté, mais le compromis est une durabilité de qualité militaire : un bonus d’un appareil qui ne pèse que 600 g.

Asus

L’écran prend en charge la saisie via le toucher et le stylet, avec la possibilité d’avoir un stylet intégré sur le côté de la tablette elle-même. C’est un avantage clé par rapport à la Surface Go 3, où son stylet compatible doit toujours être transporté séparément. Microsoft le vend et le couvercle du clavier séparément, mais avec l’ExpertBook B3 détachable, les deux peuvent être inclus.

Asus a réussi à inclure un clavier pleine taille avec une course décente de 1,5 mm, ainsi qu’une résistance aux éclaboussures jusqu’à trois minutes. Combiné avec la béquille intégrée, il devrait offrir une expérience de frappe familière.

Les autres caractéristiques à noter incluent deux caméras (13Mp à l’arrière, 5Mp à l’avant), des haut-parleurs stéréo et une sélection limitée de ports, composée d’un seul port USB-C et d’une prise audio de 3,5 mm. Il n’y a également que 128 Go de stockage disponible (eMMC, plutôt que les technologies de mémoire plus rapides utilisées par les SSD), sans possibilité d’extension via microSD.

Compte tenu de ces spécifications relativement basiques, il est surprenant de voir l’appareil ajouté à la gamme ExpertBook d’Asus, axée sur les affaires. La société affirme qu’il convient à l’apprentissage et au travail à distance, mais probablement comme un appareil supplémentaire plutôt qu’un remplacement d’ordinateur portable.

Jusqu’à présent, nous n’avons qu’un prix de départ américain pour le B3 Detachable : 599 $. C’est nettement plus cher que le Surface Go 3 (à partir de 399,99 $ / 369 £), mais à peu près comparable aux modèles Intel Core i3. Asus dit qu’il sera disponible aujourd’hui chez Best Buy, avec plus de détaillants et une disponibilité internationale encore à confirmer.

Même ainsi, l’ExpertBook B3 détachable semble être un concurrent pour notre meilleur tableau 2 en 1. Le Surface Go 3 (ou à venir Go 4) reste la valeur sûre, mais cela pourrait inciter quelques personnes à opter plutôt pour un Asus.

