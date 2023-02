Le Nothing Phone (2) sera une offre premium, à venir au troisième trimestre de cette année

Selon MySmartPrice, le prochain téléphone de Nothing (2) sera une offre plus premium que son prédécesseur. Alors que le Nothing Phone (1) était un mid-ranger, la prochaine version du téléphone sera probablement un vaisseau amiral ou du moins un “flagship killer” en quelque sorte.

Le rapport initial indique qu’un chipset de la série Snapdragon 8 fait le show et puisque l’appareil devrait être annoncé au cours du second semestre de cette année, il est possible qu’il s’agisse de la version Plus du Snapdragon 8 Gen 2. Le Snapdragon 8 de l’année dernière + Gen 1 est sorti en seconde période avec une annonce en mai.

Quoi qu’il en soit, la puce sera couplée avec jusqu’à 12 Go de RAM, au moins 256 Go de stockage interne et un écran OLED 120 Hz. L’alimentation sera fournie par une batterie de 5 000 mAh.

Le rapport ne révèle rien au-delà de cela, mais comme nous sommes à des mois de la sortie, d’autres rumeurs combleront sûrement les lacunes entre-temps.

