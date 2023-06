Le Nothing Phone (2) sera fabriqué en Inde

La société britannique Nothing se prépare à lancer son deuxième smartphone – et comme le premier, celui-ci sera également fabriqué en Inde (le Nothing Phone (1) a été construit dans une usine du Tamil Nadu). La fabrication du téléphone (2) sera assurée par BYD Electronic, une société basée à Shenzhen.

Rien n’a fonctionné pour réduire l’impact environnemental du Nothing Phone (2). Il utilisera des matériaux recyclés pour le téléphone et le processus de fabrication et l’émission totale de CO2 de la fabrication de chaque unité a été réduite à 53,45 kg, soit plus de 5 kg de moins que le téléphone (1).











Le Nothing Phone (2) sera plus écologique que son prédécesseur • Phone (1) rapport environnemental

Rien n’a déjà confirmé que son nouveau modèle sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 4 700 mAh. Il sera également plus grand avec une taille d’écran de 6,7 pouces (contre 6,55 pouces et 4 500 mAh). La société promet 3 ans de mises à jour du système d’exploitation.

Et peut-être que la nouveauté la plus excitante pour certains est que le Nothing Phone (2) arrive aux États-Unis. Le nouveau modèle sera officiellement dévoilé le mois prochain.

