Le Nothing Phone 2 et ses débuts Flashy Lights à 599 $

Le premier Nothing Phone nous a impressionnés par ses solides performances globales, son prix bas et bien sûr ses lumières clignotantes. Mais il n’est jamais officiellement arrivé aux États-Unis, à part un programme bêta inhabituel. Ce téléphone de deuxième génération est là pour changer cela.

Lorsqu’il sera mis en vente aux États-Unis et dans le monde entier à partir du 16 juillet, le Nothing Phone 2 disposera d’une gamme de mises à niveau allant du processeur à la conception. Et à seulement 599 $ (579 £), c’est toujours une option relativement abordable. Même s’il fait face à une concurrence de plus en plus rude, notamment de la part de Google. La double caméra arrière du Pixel 7A est la meilleure que vous puissiez obtenir pour votre argent, et son logiciel Android 13 pur est simple et facile à utiliser.

Alors que nous nous attendons à ce que le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 du Nothing Phone 2 offre de meilleures performances que la puce Tensor G2 du Pixel 7A, le Nothing Phone devra offrir plus qu’une simple puissance brute pour justifier le coût supplémentaire par rapport au prix de 449 $ du Pixel.

Regarde ça: La suite de rien ne va pas mal 09:34

Un design familier et flashy

Visuellement, il n’y a pas eu de grand changement par rapport à la première génération. Le dos est toujours transparent, vous permettant de voir un peu à l’intérieur du téléphone, y compris les têtes de vis exposées et divers segments de connexion. Le verre est maintenant légèrement incurvé sur les bords pour lui donner une sensation légèrement plus premium lorsque vous le tenez.

Mais ce sont les lumières clignotantes – ou le glyphe, comme l’appelle Nothing – c’est la grande ressemblance familiale ici. Ces LED éclairent l’arrière du téléphone et peuvent vous alerter des notifications entrantes ou des alarmes, ou peuvent être utilisées pour afficher l’état de charge de la batterie ou simplement comme lumière d’appoint de base lorsque vous enregistrez une vidéo.

Le téléphone 2 offre un peu plus de personnalisation sur le glyphe cette fois-ci, vous permettant de créer des motifs lumineux personnalisés pour certains contacts ou applications. Il y a aussi une minuterie de glyphe qui s’écoule progressivement lorsqu’elle atteint zéro, mais elle peut également donner un repère visuel pratique d’autres choses liées au temps, comme le moment où votre Uber va arriver, afin que vous puissiez le poser et vous concentrer sur le tri démêlez vos cheveux tout en surveillant leur évolution. Rien ne dit qu’il travaillera avec d’autres développeurs d’applications pour intégrer cette fonctionnalité.

Les lumières glyphes ont certainement permis au téléphone d’origine de se démarquer de la concurrence et, bien qu’elles soient sans doute un gadget, il est agréable de voir un peu de plaisir et de flair dans les téléphones. Surtout dans les téléphones de milieu de gamme comme celui-ci, où les conceptions intéressantes ont tendance à s’effacer davantage afin de maintenir ces prix bas.

Andrew Lanxon/Crumpe

Mais les lumières ne sont pas les seules choses physiques dont il faut se soucier ; le cadre en aluminium est recyclé, il y a un scanner d’empreintes digitales invisiblement caché sous l’écran, et il est classé IP54 pour aider à le garder en sécurité lorsque vous devez prendre des appels sous la pluie. L’écran de 6,7 pouces est suffisamment grand et lumineux pour rendre justice aux jeux dynamiques ou pour regarder des vidéos YouTube en déplacement, et son taux de rafraîchissement adaptatif lui permet de descendre à seulement 1 Hz pour aider à préserver la durée de vie de la batterie ou de monter jusqu’à 120 Hz pour un jeu plus fluide. .

Puce plus ancienne avec un gros potentiel

Le Nothing Phone 2 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 sauvegardé par 8 Go ou 12 Go de RAM. C’est un processeur de génération légèrement plus ancienne, mais c’est toujours une puce puissante sur laquelle vous pouvez vous attendre à gérer la plupart des choses que vous voudriez lui lancer, du streaming vidéo à l’édition de photos ou aux jeux. Rien ne dit qu’il a utilisé une puce plus ancienne car il voulait quelque chose qui a fait ses preuves et qui offrirait une plate-forme plus stable à un prix plus raisonnable, et je pense que c’est probablement un compromis équitable. Gardez à l’esprit que la puce 8 Plus Gen 1 se trouve à la fois dans le OnePlus 10T et le Samsung Galaxy Z Fold 4 – deux produits phares absolus lancés l’année dernière seulement, alors ne vous inquiétez pas du fait que le Nothing Phone 2 puisse gérer n’importe lequel de vos indispensables du quotidien.

Le téléphone 2 fonctionne sous Android 13, mais rien n’a fait grand-chose pour personnaliser l’interface. C’est une expérience très monochrome, avec une forte dépendance aux textes et aux icônes de style matriciel. Il existe une variété de widgets qui utilisent ces conceptions, et même les icônes d’application sont en noir et blanc pour conserver cette esthétique monochrome minimale. Cela pourrait rendre assez difficile la recherche des applications souhaitées si vous vous fiez à ces repères de couleur, mais vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres si vous le souhaitez.

Une fonctionnalité que je vois être très pratique consiste à créer des dossiers d’applications sur votre écran d’accueil et à les cacher derrière une icône – j’imagine remplir ce dossier avec mes applications spécifiques au travail comme Outlook, Zoom et Slack, puis les recouvrir avec le symbole de la mallette pour ne pas avoir à les regarder pendant mon week-end. Des trucs adorables.

Andrew Lanxon/Crumpe

Je n’aime pas souvent les interfaces utilisateur qui personnalisent fortement l’apparence d’Android, mais il y a quelque chose d’assez élégant dans le design que Nothing utilise sur ses téléphones. Si vous aimez ce genre de minimalisme austère, vous l’apprécierez sans aucun doute.

Rien ne promet que le Phone 2 recevra trois ans de mises à jour du système d’exploitation et une quatrième année supplémentaire de mises à jour de sécurité. C’est un peu en dessous des cinq années que propose Samsung sur ses téléphones, mais cela pourrait certainement être pire. Pourtant, j’espère voir tous les fabricants prolonger leur période de support jusqu’à cinq ans et au-delà pour que les téléphones puissent être utilisés en toute sécurité plus longtemps et donc éviter qu’un plus grand nombre d’entre eux ne se retrouvent dans les décharges.

Mêmes caméras, meilleur traitement

L’arrière du téléphone abrite un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra large de 50 mégapixels. Du point de vue matériel, c’est à peu près la même configuration que celle que nous avons vue sur le Nothing Phone 1. Mais le processeur Snapdragon amélioré permet un bien meilleur traitement logiciel, avec Nothing promettant des couleurs améliorées, une exposition et de meilleures techniques HDR pour vous aider à prendre des photos plus belles. .

J’ai passé du temps à tester l’appareil photo et je suis ravi de voir des images nettes et éclatantes avec une exposition globale décente.

Rien Téléphone 2, appareil photo principal. Andrew Lanxon/Crumpe

Rien Téléphone 2, appareil photo principal. Andrew Lanxon/Crumpe

Rien Téléphone 2, appareil photo principal. Andrew Lanxon/Crumpe

Rien Téléphone 2, appareil photo principal. Andrew Lanxon/Crumpe

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de mise à niveau significative en termes de capteurs plus grands ou de zooms, vous devriez toujours pouvoir prendre de bien meilleures images sur le téléphone 2 que sur le téléphone 1. Mais sa plus grande concurrence en photographie vient du Pixel 7A, qui peut prendre des images époustouflantes et coûte beaucoup moins cher, donc j’ai hâte de voir comment ces deux se superposent.

Le Phone 2 enregistrera des vidéos 4K à 60 images par seconde, et la caméra frontale de 32 mégapixels devrait faire un travail décent pour capturer ces selfies embarrassants.

Tout est alimenté par une batterie de 4 700 mAh qui, avec une utilisation raisonnable, devrait pouvoir vous permettre de passer une journée complète. Comme avec tous les téléphones, vos résultats réels dépendront de votre utilisation. Frappez-le avec du streaming vidéo et des jeux exigeants toute la matinée et vous devrez lui donner un coup de pouce l’après-midi. La plupart d’entre vous s’en tireront probablement en lui donnant une charge complète lorsque vous vous endormirez chaque nuit.

Andrew Lanxon/Crumpe

Il prend en charge une charge rapide de 45 watts, qui, selon Rien, le fera passer de vide à plein en 55 minutes. C’est assez décent, même si c’est loin derrière la charge de 80 ou 100 watts que nous avons vue sur d’autres téléphones en dehors des États-Unis. À ce prix, cependant, je ne peux pas trop discuter. Il dispose également d’une charge sans fil de 15 watts, ainsi que d’une charge sans fil inversée si vous souhaitez utiliser la batterie de votre téléphone pour alimenter vos écouteurs ou un autre téléphone entièrement.

Le Nothing Phone 2 est-il un bon téléphone à acheter ?

Si vous recherchez un téléphone flashy qui se démarque de la foule, alors le dernier né de Nothing est dans une catégorie à part. Ces lumières font une déclaration, et même si je ne peux pas dire que j’ai un grand désir de les utiliser dans la vie de tous les jours, vous pourriez bien les trouver utiles. Au-delà de cela, le téléphone a beaucoup à offrir, avec son grand écran, son processeur puissant et son logiciel au look cool.

Andrew Lanxon/Crumpe

Mais c’est un peu plus cher que la première version, et son prix demandé de 599 $ le place bien au-dessus du prix de 449 $ du Google Pixel 7A. Et même si je ne m’attends pas à ce que le 7A rivalise en puissance de traitement, le téléphone le moins cher de Google dispose d’une superbe configuration d’appareil photo et son interface Android pure est agréable à utiliser.

Le marché des téléphones de milieu de gamme est devenu l’un des domaines les plus disputés en 2023, et le prix plus élevé de Nothing peut signifier qu’il a un plus grand combat à mener pour gagner de la place dans les poches des gens.