Le NotePin de Plaud, optimisé par ChatGPT et vendu à 169 $, a une place permanente dans mon sac de voyage

Heureusement, le badge Plaud.AI n’occupait que peu de place dans mon bagage à main. Il m’a aussi permis de faire deux coups : je volais à travers le pays et je savais que j’allais prendre de nombreuses notes.

Si vous avez déjà participé à une réunion avec moi, vous savez que j’apporte toujours mon ordinateur portable. Mon cerveau stupide a besoin de prendre des notes. Cela dit, le fait de taper tout en écoutant peut être aussi distrayant qu’intéressant. Au minimum, cela vous empêche d’avoir une conversation naturelle, surtout dans les moments où vous tapez encore après que votre interlocuteur a fini de parler.

Bien sûr, vous pouvez essayer de taper plus vite ou de trouver un raccourci, mais j’ai constaté que ces deux méthodes ont tendance à rendre le texte illisible. L’étape suivante évidente est l’enregistrement, avec la permission de l’autre personne, bien sûr. À l’époque où j’étais journaliste débutant, les enregistreurs vocaux numériques autonomes étaient encore une préoccupation courante.

Aujourd’hui, j’enregistre sur mon ordinateur portable ou je pose mon téléphone sur la table entre moi et le sujet. Ces appareils présentent leurs propres problèmes, comme l’absence de microphones appropriés et la tendance à capter les bruits de frappe lorsqu’ils font double emploi. Je me retrouve avec une légère nostalgie de l’époque où je possédais mon petit enregistreur Olympus avec son dongle USB-A intégré.

La raison d’être de Plaud.AI se situe quelque part entre les scénarios ci-dessus. Plus tôt cette année, la startup a lancé Plaud Note, un appareil d’enregistrement qui se fixe magnétiquement à l’arrière d’un téléphone portable, utilisant ChatGPT pour retranscrire les conversations. Bien que je n’aie pas eu l’occasion d’essayer cet appareil antérieur, j’ai sauté sur l’occasion lorsque la société m’a parlé du prochain NotePin.

Crédits image : Chauffage Brian

Je doute que ce produit ait une large audience à l’ère des smartphones à tout faire, mais j’étais sûr d’en faire partie. Parfois, j’ai l’impression de prendre des notes dans le seul but d’avoir quelque chose à faire lors de réunions. Je dis cela parce que beaucoup de mes notes traînent, en raison d’une incapacité à trouver des informations pertinentes ou simplement d’une indéchiffrable illisible.

Otter.AI m’a beaucoup aidé sur les deux fronts lorsque j’ai téléchargé des enregistrements sur le service de transcription basé sur l’IA. Le processus de Plaud est similaire, mais plus simple. Dans le cas de NotePin, vous le portez sur votre poignet ou l’accrochez magnétiquement à votre revers, appuyez une fois pour enregistrer et appuyez à nouveau pour arrêter. Les enregistrements sont enregistrés sur votre téléphone en temps réel, et à partir de là, vous pouvez décider de les télécharger ou non pour la transcription, en fonction de la solidité de votre abonnement mensuel.

L’appareil à 169 $ est livré avec 300 minutes de transcription mensuelles gratuites. Le forfait Pro, quant à lui, coûte 6,60 $ par mois, ce qui multiplie par quatre les minutes de transcription et ajoute quelques fonctionnalités telles que des modèles personnalisés et « Ask AI », que la société décrit comme « un agent IA pour extraire plus d’informations des enregistrements, des informations qui n’ont pas été découvertes via des modèles de résumé et des informations qui s’étendent sur plusieurs enregistrements ».

En fin de compte, le choix d’un compte Pro dépendra du temps que vous passerez en réunion par mois. Étant donné que la plupart de mes réunions se déroulent par téléconférence, je ne pense pas que je passerai à un compte supérieur. Mais qui sait : peut-être que les millions de briefings auxquels je participerai au CES en janvier me forceront la main.

Une chose que j’apprécie vraiment chez Plaud, c’est la conception délibérée de l’entreprise. Le concept d’enregistrement de la vie a été un échec. Je pense que cela est dû en grande partie au fait que la plupart des gens ne veulent pas enregistrer toutes leurs allées et venues quotidiennes. Et les gens qu’ils rencontrent ne veulent généralement pas être enregistrés.

Le NotePin est délibéré dans le sens où vous appuyez dessus pour le déclencher. Il s’agit d’une action intentionnelle qui est susceptible d’être remarquée par la personne assise en face de vous. Lorsque l’enregistrement démarre, vous ressentez un bref bourdonnement haptique. Si cela ne suffit pas à apaiser vos craintes, vous pouvez ouvrir l’application Plaud sur votre téléphone pour voir si l’enregistrement est réellement en cours. Lorsque vous avez terminé, un autre appui vous donne un bourdonnement haptique pour signaler que l’enregistrement est terminé.

Crédits image : Chauffage Brian

GPT fait du bon travail avec les transcriptions et les résumés. Il existe également un outil de cartographie mentale, même si je ne l’ai pas trouvé particulièrement intéressant. Les locuteurs sont séparés par voix et le système est capable de gérer plusieurs locuteurs dans 59 langues. Le texte est clair, l’interface est facile à utiliser et les résumés sont utiles. Il est également très simple de partager un lien vers l’audio avec un collègue.

Mon plus gros problème actuellement, en tant qu’utilisateur de longue date d’Otter, est l’impossibilité d’appuyer sur les mots de la transcription pour lire l’audio correspondant. Je pense que c’est quelque chose que Plaud prévoit d’ajouter, si ce n’est pas déjà fait.

Contrairement à d’autres épingles à IA, le produit de Plaud semble être une solution à des problèmes réels. Ce sont des problèmes auxquels je suis confronté en permanence en tant que journaliste. Ma plus grande question à l’heure actuelle est de savoir s’il y a suffisamment de personnes dans le monde comme moi pour soutenir le modèle économique de Plaud.