Le Northwest Arkansas Technology Summit espère élargir la communauté technologique Plus de 50 stands et 100 sessions seront organisés pendant le sommet Mise à jour : 05h33 HAC le 30 octobre 2023

Des entreprises technologiques de tout le pays se réunissent à Roger cette semaine pour le 10e sommet annuel NWA Tech. Le thème de cette année est « L’année des machines », axé sur l’intelligence artificielle et l’automatisation. Plus de 2 000 personnes sont attendues jusqu’à mercredi. Le sommet comprendra des présentations d’entreprises telles que Walmart, Microsoft et Tyson. Le réalisateur Kris Adams a déclaré qu’il y en avait pour tous les goûts. « Donc, si vous êtes intéressé par l’automatisation, la sécurité et la confidentialité, l’innovation dans le commerce de détail, la santé, la technologie ou même une certaine technologie communautaire, qui est la technologie, cela ne concerne pas seulement la communauté, mais cela profite à la communauté, nous avons des pistes pour vous. “, a déclaré Adams. Adams a déclaré que l’objectif de l’événement est de mettre en valeur la communauté technologique croissante dans le nord-ouest de l’Arkansas. “Nous avons constaté une énorme adhésion de la part de la communauté technologique locale, qui souhaite vraiment se concentrer sur la présentation du nord-ouest de l’Arkansas en tant que pôle technologique à part entière”, a-t-il déclaré. « C’est un endroit formidable pour réseauter et pour vraiment construire plus qu’une conférence. Nous travaillons à construire une communauté technologique ici dans le nord-ouest de l’Arkansas. Le sommet se tiendra au Rogers Convention Center jusqu’à mercredi. Les événements commencent à 7h30 chaque jour. Le sommet est ouvert à tous les détenteurs de billets. Cependant, les étudiants, les éducateurs, les entrepreneurs, les militaires et les anciens combattants peuvent entrer gratuitement. Vous devez présenter une pièce d’identité et venir habillé en uniforme militaire. Les billets peuvent être achetés en ligne.