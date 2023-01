Le NorthEast United FC renforce sa défense avec la signature de Hira Mondal

Mercredi, l’équipe de la Super League indienne (ISL) NorthEast United FC a confirmé la signature du défenseur Hira Mondal pour un transfert gratuit. Mondal faisait auparavant partie du Bengaluru FC mais s’est séparé du club en novembre par consentement mutuel et n’a plus d’équipe depuis lors.

Mondal affrontera Tondonba Singh et Gurjinder Kumar pour le poste d’arrière gauche au NorthEast United FC. Les Highlanders espèrent que l’ajout de Mondal les aidera à renforcer leur défense alors qu’ils cherchent à terminer leur saison en beauté.

Arrière latéral qui aime évoluer dans des positions offensives, le joueur de 26 ans s’est fait connaître pour ses performances exceptionnelles pour l’équipe du West Bengal Santosh Trophy et pour Mohammedan SC lors de la I-League 2020-21. Il a également été nommé dans l’équipe I-League de la saison.

Le défenseur a ensuite signé pour l’East Bengal FC après avoir impressionné avec le Mohammedan SC, et a été l’un des joueurs clés de l’équipe malgré les Red & Golds qui ont terminé en bas du tableau la saison dernière. Il a fait 16 apparitions pour l’équipe et a eu un impact aux deux extrémités du terrain. L’arrière latéral était très demandé après une saison impressionnante pour l’East Bengal FC et a signé pour le Bengaluru FC avant la saison ISL 2022-23.

Mondal a participé à quatre matchs de la Coupe Durand pour les Blues avant le début de la saison ISL, remportant finalement l’illustre trophée. Cependant, il n’a fait partie de l’équipe pour aucun des matchs du Bengaluru FC au cours de la saison ISL en cours.

Dirigée par le nouveau chef Vincenzo Annese, l’équipe basée à Guwahati a encaissé 33 buts cette saison, ce qui est le plus de toutes les équipes, et se classe en bas du classement ISL. Avec seulement huit matchs à jouer, le NorthEast United FC s’efforcera d’enregistrer le plus de points possible et de se donner l’élan dont il a cruellement besoin pour gravir les échelons et sortir de la dernière place.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici