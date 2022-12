Le NorthEast United FC remporte les premiers points de la saison avec une victoire 1-0 contre l’ATK Mohun Bagan

La foule locale avait des raisons d’applaudir à la fin d’un match pour la première fois au Indira Gandhi Athletic Stadium ici samedi alors que le NorthEast United FC a mis fin à une séquence de dix défaites consécutives pour récolter ses premiers points et gagner de la saison après avoir battu ATK Mohun Bagan 1-0.

L’attaquant Wilmar Jordan a marqué le seul but de l’équipe locale pour les mettre devant à la 69e minute avant de garder leur discipline à l’arrière pour sceller un résultat qui a mis fin à la séquence sans défaite des Mariners et les a laissés vulnérables à l’abandon du sommet. Trois.

C’est ATK Mohun Bagan qui a commencé le match sur le pied avant – et cela restera ainsi jusqu’à ce qu’ils concèdent. Les visiteurs ont réussi un nombre considérable de tirs cadrés à presque tous les moments du match, mais une défense organisée du NorthEast United FC a veillé à ce qu’aucun de ces tirs ne puisse jamais être substantiel.

À leur crédit, l’équipe locale s’est également assurée de garder ses options de but ouvertes et n’a pas permis à la possession beaucoup plus élevée du ballon d’ATK Mohun Bagan de les ramener dans leurs propres moitiés. Ils étaient une menace constante sur le comptoir, et bien qu’ils n’aient pas pu obtenir trop de leurs tirs cadrés, ils ont continué à poser des questions sur la ligne haute d’ATK Mohun Bagan.

Le premier vrai signe qu’ils ne cherchaient pas seulement à prendre un point de ce match est venu à la 22e minute lorsque Jordan a protégé le ballon avec sa force juste à l’extérieur de la surface, a fait un virage rapide et a obtenu un tir au deuxième poteau. Il n’a pas pu trouver assez de boucle dessus et n’a frappé que le poteau.

Pour ATMKB, la plupart des chances sont devenues soit d’être directement sur le gardien, de passer par-dessus la barre ou d’être à une bonne distance. À la 68e minute, Kiyan Giri avait peut-être la chance la plus claire en seconde période pour les visiteurs – mais même cela était sous un angle serré du côté droit de la surface, et il ne pouvait trouver que le gardien Mirshad Michu avec son tir.

C’était un signe d’ATMKB poussant pour une victoire qui les maintiendrait sur les talons du Hyderabad FC à la deuxième place. Mais leur engagement à marquer se transformerait en une aubaine pour le NorthEast United FC lors du tout prochain match.

Il ne leur a fallu que deux passes pour trouver le but – une de la défense pour libérer Emil Benny sur le flanc droit, puis le centre du milieu de terrain pour trouver une tête de Jordan précipitée au milieu de la surface. À partir de là, le NorthEast United FC a pris le contrôle du match, produisant plus d’occasions qu’ATKMB et conservant le résultat.

La victoire ne change pas la position du NorthEast United FC sur la table et ils restent en dernière position, mais termineront l’année avec des points au tableau lors de leur visite au Hyderabad FC le 29 décembre.

La défaite a porté un coup à l’élan d’ATKMB dans la course aux séries éliminatoires – ils restent à la troisième place mais pourraient chuter si les Kerala Blasters ou l’Odisha FC remportent une victoire lundi. Leur prochain match est contre le FC Goa le 28 décembre.

