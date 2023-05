Le NorthEast United FC nomme Juan Pedro Benali entraîneur-chef

L’équipe de la Super League indienne (ISL) NorthEast United FC a acquis les services de l’Espagnol Juan Pedro Benali en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe première pour un contrat de 1 + 1 an, le club a annoncé la signature lundi via ses réseaux sociaux.

Au cours d’une illustre carrière s’étalant sur près de trois décennies, M. Benali, âgé de 54 ans, a entraîné des équipes sur trois continents différents – Europe, Asie et Afrique, en plus d’être l’assistant technique de l’équipe nationale finlandaise.

S’exprimant sur la nomination, M. Benali a déclaré: «C’est un grand honneur pour moi d’accepter la nomination en tant qu’entraîneur-chef de NEUFC. Je suis incroyablement excité de me lancer dans ce voyage avec le Club alors que nous cherchons à construire une équipe compétitive qui peut défier au plus haut niveau.

Finaliste de la Super Coupe d’Afrique avec RS Berkane en 2021, M. Benali apporte avec lui un pedigree de succès et d’excellence. Son rôle d’entraîneur-chef de Vissel Kobe en 2008 a permis à l’équipe d’être promue dans la J-League et de remporter le prix de la « meilleure attaque » au Japon. Il a remporté la Coupe des Émirats arabes unis avec le Sharjah Football Club en 2003 et a atteint les demi-finales de la Coupe arabe avec le club marocain du SCC Mohammedia en 2001.

Son accomplissement avec le SCC Mohammedia l’a amené à rejoindre le Al-Gharafa Sports Club au Qatar où il a mené l’équipe à une deuxième place, à égalité de points avec les champions, ratant de peu le titre de champion à la différence de buts. M. Benali, tout au long de sa carrière, a également participé à la création et à la gestion d’académies.

S’exprimant sur le talent qui existe dans la région, M. Benali a déclaré : « La région du Nord-Est est le cœur du football indien et abrite certains des meilleurs talents du football du pays que nous chercherons à développer. La région compte également des fans très passionnés et compétents, et je ferai de mon mieux pour les rendre fiers.

M. Benali a suivi de très près l’ISL au cours des dernières années car il a de nombreux liens avec le football indien. « J’ai suivi la ligue avec diligence, observant de nombreux joueurs qui ont soit joué à mes côtés, soit concouru contre moi, tels que Hugo Boumous, Noah Sadaoui, Mourtada Fall et Zaid Krouch. En plus d’avoir le plaisir de travailler aux côtés de professionnels distingués comme Sergio Lobera, Stuart Baxter et Miguel Ángel Portugal qui ont concouru dans cette ligue.

S’exprimant sur la nomination du PDG de NorthEast United, Mandar Tamhane a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Juan au sein du Club. Non seulement Juan est un entraîneur fantastique et un maître tacticien, mais il a également l’expérience unique de manager sur trois continents différents à travers le monde. La diversité des équipes qu’il a entraînées témoigne de son style tactique évolutif et de sa connaissance du paysage mondial du football. Son expérience au niveau des jeunes nous aidera également à créer une voie pour les talents de la région. »