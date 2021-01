Il y a peu de choses à séparer NorthEast United de Bengaluru FC à mi-chemin de Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 alors que les deux équipes ont eu du mal après un bon départ et chercheraient à raviver leur fortune lorsqu’elles s’affronteront ici mardi. Les deux équipes ont commencé fort, conservant leur place dans le top quatre avant qu’une mauvaise série de résultats ne les fasse glisser sur la table.

Les Highlanders se retrouvent à un point à la dérive de Bengaluru, sixième, qui a accumulé 12 points. Les deux équipes ont concédé plus de buts qu’elles n’en ont marqué et alors que Bengaluru a perdu quatre matchs au trot, NEUFC est sans victoire en six et subit trois défaites. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, NEUFC a riposté pour remporter un match nul 2-2, malgré une traînée de deux buts. Et l’entraîneur adjoint du Nord-Est, Alison Kharsyntiew, qui remplacera Gerard Nus suspendu, espère que l’équipe basée à Guwahati pourra prendre le virage et repartir à zéro.

« L’essentiel est que nous nous concentrions non seulement sur les aspects négatifs, mais aussi sur les aspects positifs », a-t-il déclaré. « Demain, c’est notre premier match du match retour de la saison et c’est un nouveau jour, un nouveau départ pour nous. Je suis sûr que les joueurs et l’équipe dans son ensemble peuvent donner une bonne performance demain. »

L’entraîneur par intérim du BFC Naushad Moosa, qui a succédé à Carles Cuadrat avant le match contre le SC East Bengal, n’a pas pu aider l’équipe à arrêter sa crise, victime d’une défaite 0-1. Mais l’un des points positifs du match pour Moosa était de faire passer son idée à ses joueurs. « Avant le match (contre le Bengale oriental), le message était de ne pas s’inquiéter du résultat », a-t-il déclaré.

« Quoi qu’il arrive, nous avons le sentiment que nous avons donné notre 100%. Bien sûr, gagner est important. Mais dans le dernier match, le plus important était pour eux d’avoir confiance en moi comme nous le souhaitons. jouer. » Moosa a estimé que le match contre les Highlanders donnerait aux Blues une meilleure évaluation d’eux-mêmes.

« J’ai regardé NorthEast, ce n’est pas une mauvaise équipe. C’est une équipe qui se bat. Nous ne pouvons pas être détendus », a déclaré Moosa. « Nos joueurs sont conscients de leur rôle et de l’importance de ce match pour nous de comprendre où nous en sommes dans la ligue. Nous avons 10 matchs en main, et peut-être pour un bon début (pour le reste du tournoi), essayons de gagner le match contre NorthEast. «