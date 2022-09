Le Norris Rec Centre du St. Charles Park District accueillera de nouveaux événements et programmes de tennis – Shaw Local

Les saisons d’automne et d’hiver à venir apporteront de nouvelles opportunités de tennis au centre de loisirs Norris à St. Charles.

En plus des leçons de tennis et du temps sur le court toute l’année, le personnel de tennis du district de St. Charles Park propose un large éventail de tournois et de programmes pour tous les âges, ce qui se traduit par une technique améliorée ainsi qu’un mode de vie plus sain, selon un communiqué de presse du quartier du parc.

« Le tennis est un sport formidable pour la vie. Il offre une valeur cardiovasculaire et une occasion de rencontrer différentes personnes », a déclaré Bill Dahm, superviseur professionnel du tennis à l’établissement. “Nous espérons que les personnes qui n’ont pas visité Norris ou celles qui ne sont pas venues ici depuis longtemps verront quelque chose d’intéressant dans l’un des événements, ce qui entraînera une plus grande participation et peut-être une adhésion.”

Le nouveau membre Guest Tennis Classic: Co-Ed Doubles Tournament est une opportunité pour les personnes âgées de 21 ans et plus d’amener un ami non membre à agir en tant que partenaire de tennis. Le tournoi, qui a lieu le 13 novembre, est une chance pour toutes les personnes impliquées de profiter d’une certaine camaraderie parmi la compétition.

La prochaine nouveauté est le tournoi maison Ugly Sweater du 17 décembre pour les participants âgés de 8 à 18 ans. Un chandail de vacances criard est le prix du gagnant de cet événement en simple et double élimination.

Le premier des programmes de retour est Pizza & Play, qui encourage les rassemblements entre amis en mettant l’accent sur les exercices de jeu de points et les jeux dirigés par des pros du tennis. Ceux qui terminent des exercices ou gagnent des jeux recevront des prix avant que tous aient la chance de se régaler de pizza. Ce programme, offert les 23 septembre et 28 octobre, s’adresse aux 12 à 18 ans.

Holiday Hitters gardera les 4 à 18 ans actifs du 27 au 29 décembre. Un instructeur compétent fournira des conseils sur les coups individuels pour améliorer le jeu de chaque joueur.

Pour plus d’informations, y compris les coûts et l’inscription, visitez www.norrisrec.org.